Flick, antes del Barça-Espanyol: "Lo más importante es ganar la Champions"

Entrenamiento bajo un sol de abril que ya calienta de lo lindo y las bajas ya sabidas de Marc Bernal y Raphinha. Hansi Flick recibió con los brazos abiertos a Frenkie de Jong, que participó en su segunda sesión con sus compañeros después de una lesión que lo ha mantenido un mes y medio alejado de los terrenos de juego.

No solo el tulipán 'relajó' los ánimos en el seno del Barça, sino que también lo hizo un Pedri González que trabajó con normalidad junto al resto del grupo después de ser sustituido el otro día al descanso frente al Atlético de Madrid. No había lesión alguna y el de Tegueste estará disponible este sábado. Otra cosa será que Hansi considere que deba ser titular jugándoselo todo el martes.

Foco en la remontada

Aún con la 'resaca' emocional del otro día sobrevolando el ambiente, pero intentando ya poner el foco en buscar la remontada. Hansi sabe que recreándose en el arbitraje y en el 'barro' no ayudará a que su plantilla y el entorno se centre 100%.

Sonriente apareció el de Heidelberg por la sala de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Acompañado por los empleados del departamento de comunicación, se sentó y esperó el 'interrogatorio' de la prensa.

HANSI FLICK. ENTRENO FC BARCELONA. FOTO: VALENTI ENRICH / Valentí Enrich / SPO

Empezando sobre el derbi, Hansi comentó que "todo el mundo sabe lo importante que es para el club, para las aficiones. Hay mucha gente de La Masia que sabe que es un derbi y lo importante que es ganarlo". Acerca de la posibilidad de introducir rotaciones ante el Espanyol, el alemán aclaró que "lo veremos. Tendremos que encargarnos de la gestión de minutos como siempre. Hay mucha calidad en este equipo y el equipo titular de mañana va a ser fantástico".

En este sentido y más en concreto sobre la figura de Lamine Yamal, el entrenador teutón aclaró que "Veremos si descansa. Para él es bueno empezar el partido pero veremos, no lo hemos decidio, habrá que esperar a mañana".

Contundente sobre la Champions

Liga y Champions. El Barça tiene, siendo realistas, muchísimo más cerca el campeonato doméstico. Y Flick respondió a la gran pregunta sobre cuál tiene más valor: "La Liga es la base y por lo que juegas. Pero el sueño para todo el mundo es la Champions, por esto estamos aquí. En todos los partidos ves que los jugadores están un 5% por encima del 100%. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo del día a día por la Liga, pero al final el objetivo, lo más importante, es la Champions".

Lo intentaron 'buscar' a Flick sobre las palabras de Arbeloa respecto al Barça y a la 'sombra' de la sospecha que suele dejar caer siempre el técnico madridista. Caso Negreira y otros menesteres. "No me interesa, no me preocupan este tipo de casos. Es lo que se hace, generar ruido alredeor nuestro, es como van las cosas. Estamos en una buena posición y tenemos que ganar cada partido. Al final es como queremos hacer las cosas, no pensar en los demás y centrarnos solo en nosotros".

Y lanzó una reflexión también el alemán sobre cómo está la plantilla tras lo del Atlético de cara a estos próximos días clave para el devenir de la temporada: "He tenido muy buenas sensaciones hoy con el entreno, están centrados, es su trabajo. Están preparados para mañana".

Agradece el apoyo del club con la queja a la UEFA

Preguntado Flick acerca de la queja del club a la UEFA por el arbitraje del otro día en Champions ante los colchoneros, el técnico alemán fue contundente: "No sé cual será el resultado pero me parece perfecto que el club nos apoye, Todo el mundo lo piensa, se puede cometer un error pero no dos, así que me parece perfecto".

Noticias relacionadas

Y ahondó más en los fallos de los trencillas: "Para esto tenemos el VAR. Si ven algo que no es correcto, tienen que avisar al árbitro, y esto lo que eché en falta en este partido. Hay muchas cosas que se pueden mejorar. También es verdad que nosotros no hicimos nuestro mejor partido y cometimos errores, pero los errores del árbitro decidieron el partido".