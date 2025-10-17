Flick, optimista con Raphinha para el clásico

Hansi Flick ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido contra el Girona, que se disputa en el Estadi Olímpic Lluís Companys este sábado a las 16.15 horas. El técnico alemán se ha mostrado confiado con la vuelta de Raphinha a los terrenos de juego, tras tres semanas en el dique seco. "Esperemos que pueda estar para el Clásico, es lo que tenemos previsto", mencionó el entrenador del Barça.

El jugador brasileño sufrió una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho en el duelo contra el Real Oviedo, pero Flick cree que el problema físico viene dado por los constantes viajes de los futbolistas. "En el caso de Raphinha sé el motivo. Viajar, la gala del Balón de Oro, esto tiene su efecto", explicó el técnico azulgrana.

El año pasado se perdió tres partidos, ninguno por lesión

Asimismo, Flick ha reconocido que echa de menos al brasileño, pues es uno de los futbolistas que más minutos ha disputado desde que llegara a Barcelona. "Raphinha es de los jugadores más importantes que tenemos, le echamos de menos, pero queda poco para verle de nuevo", sentenció el preparador azulgrana.

Desde su lesión en el Estadio Carlos Tartiere, el extremo de 28 años se ha perdido tres partidos: la victoria en casa contra la Real Sociedad por 2-1, los dos últimos tropiezos, ante PSG (1-2) y Sevilla (4-1) y el de mañana contra el Girona. Además, no ha viajado con Brasil a Asia para disputar los dos encuentros amistosos de la 'Canarinha' en el mes de octubre: la contundente victoria por 0-5 frente a Corea del Sur y la derrota por 3-2 ante Japón.

En cambio, el año pasado, Raphinha únicamente se perdió tres compromisos entre todas las competiciones, ninguno por lesión. No fue convocado en el primer duelo de Copa del Rey ante el Barbastro por decisión técnica, mientras que en la jornada 27 contra Osasuna no llegó a tiempo al partido, pues estaba concentrado con la selección brasileña. La otra ausencia tuvo lugar en la jornada 29 frente al Girona, cuando fue suplente y no ingresó al terreno de juego.