FC BARCELONA
FC BARCELONA

Flick: "Esto puede ayudar a Araujo a creer más en si mismo"

El técnico germano introdujo varios cambios en el once y durante el transcurso del partido tocó teclas para llevar al equipo a semifinales

Albacete - FC Barcelona | El gol de Araujo

RFEF

Sergi Capdevila

Pasando al final pequeños apuros, pero el Barça liquidó los cuartos de final de la Copa del Rey ante un Albacete correoso y que vendió muy cara su piel. El cuadro de Hansi Flick fue superior, generó mucho más que su rival y solo le faltó, como en Elche, más acierto para no tener que sufrir en los minutos finales. Partido redondo con el regreso de Araujo a un once titular 70 días después y con otro recital espectacular de Lamine Yamal. Qué momento y qué diferencial el de Rocafonda.

Flick introdujo unas cuantos cambios, sobre todo en defensa. Hasta tres caras nuevas respecto a Elche. Eso sí,

El 'debe' de las ocasiones

Tras el choque, Hansi analizó el encuentro: "Tenemos que definir mejor, pero tenemos que fijarnos en que en menos de una semana hemos jugado tres partidos, estoy orgulloso del equipo. Estamos en un buen momento y tenemos que seguir trabajando".

Y un mensaje profundo para Ronald Araujo: "Para él es paso a paso, es lo más importante por ahora. Marcó un gol muy importante para nosotros y creo que podría ayudarlo a tener más confianza para creer más en si mismo y eso es lo que necesitamos, lo que él necesita y lo apoyamos y ayudamos. Lo está haciendo bien y al final hemos visto que estaba agotado".

Hansi Flick ha llevado al Barça a las semifinales de la Copa del Rey

"¿Un final difícil para el partido? Claro, siempre lo digo… jugamos el miércoles, jugamos el sábado y hoy es martes, así que tres partidos en menos de una semana. A eso me refiero: el equipo siempre está presente y siempre listo. Claro que dominamos la primera parte y también la segunda. Al final, la defensa nos costó un poco más, pero creo que merecimos clasificarnos", analizó el técnico alemán.

Tirón de orejas

"Sabemos crear oportunidades, pero necesitamos aprovecharlas mejor. Somos conscientes de ello. Pero estoy contento con el equipo; estamos en semifinales. Quedamos entre los ocho primeros de la Champions League y lideramos la Liga. De momento, todo nos va bien, pero tenemos que mantener esta dinámica. Tenemos que perseverar. Somos el Barça y siempre queremos ganar".

