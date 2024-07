Flick avisa con la disciplina

Hansi Flick tiene las ideas muy claras. El nuevo técnico concedió una entrevista a los canales oficiales del club en la que habló de cuestiones futbolísticas y de otras que no tienen tanto que ver con lo estrictamente deportivo. El alemán quiere impulsar el rendimiento de la plantilla no solo sobre el césped, sino también en cuestiones como la preparación física y la disciplina.

"Es muy importante llegar a la hora, porque si un jugador llega tarde, el resto del equipo se queda esperando [...] Es una falta de respeto al grupo", aseguró Flick en declaraciones a 'Barça One'. Y añadió: "No soy muy fan de las multas económicas, somos adultos e inteligentes para saber cómo funciona esto. La mentalidad tiene que ser la adecuada", expresó. Flick y su cuerpo técnico están atentos a cualquier detalle y tienen claro que a estos niveles de la élite no se puede regalar nada. Ni sobre el césped ni fuera de él.

En el vestuario ya han podido comprobar que Hansi no será un dictador pero tampoco se ablandará o preocupará en tener una vitola de entrenador amigable. No es eso lo que le preocupa, sino 'explotar' al máximo las virtudes de sus pupilos, que no son pocas.

Ya ha lanzado algún 'warning'

De hecho, en los últimos entrenamientos Flick ya ha tenido que recordar a algunos de sus pupilos la importancia de cumplir con las normas establecidas. Sin que haya 'peros' que valgan. En alguna sesión preparatoria algún jugador rozó la hora de llegada al entrenamiento y Hansi no dejó pasar la oportunidad de enviar un 'warning' delante de otros compañeros.

A sus 59 años, Hansi no necesita 'venderse' como un entrenador de mano dura. De hecho, no es ese su estilo. Le gusta dialogar y conversar con sus jugadores, pero sin que ninguno de ellos asocie eso a una hipotética relajación a la hora de exigir el máximo tanto en el campo como en cuestiones actitudinales. Flick no va de farol y la plantilla ya lo sabe.