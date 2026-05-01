Flick avanza el estado de Lamine Yamal y qué pasará con el Mundial

Lamine Yamal se lesionó en el duelo ante el Celta. Fue un golpe para el jugador y para el equipo, ya que se pierde lo que resta de temporada por una dolencia en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Todo el mundo está pendiente de su recuperación y Hansi Flick reconoció que están en permanente contacto con los médiso de la Federación sobre su evolución: "Sí, estamos en contacto con los médicos de la Federación, con los nuestros. Estoy en contacto con Lamine y evoluciona bien, que eso es lo importante".

Y Flick quiso tranquilizar a la afición y a los seguidores de La Roja porque apuntó que su presencia en el Mundial no pelgira por lo que él sabe: "Creo que le podremos ver en la Copa del Mundo. Tiene más tiempo para recuperarse con tranquildad y todo va bien. Es lo que quiere él y seguro que estará".

El Barça no quiere que la selección fuerce a Lamine Yamal para evitar una recaída de una lesión muy peligrosa. Un nuevo percance en esta zona podría dejarle varios meses de baja y perderse el inicio de la próxima temporada, por lo que se debe actuar con cautela. Lo lógico es seguir los tiempos de recuperación marcados y que el futbolistas pueda perderse el primer e, incluso, el segundo partido de la fase clasificatoria para estar disponible el resto del campeonato.

Lamine Yamal está tranquilo y su lesión va a mejor. Quiere estar sí o sí en el Mundial y Luis de la Fuente lo convocará con toda seguridad. Una vez en Esatdos Unidos se irá evaluando su recuperación y se irán tomando decisiones prácticamente día a día. Para La Roja, Lamine es un futbolista fundamental de cara a llegar lejos en la cita mundialista, pero nadie quiere que el futbolista arriesgue y vuelva a romperse.