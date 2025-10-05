Flick: "Tras el parón lucharemos por todos los títulos"

El peor encuentro del Barça desde que llegó Flick al banquillo azulgrana sucedió en Sevilla. El entrenador alemán estuvo muy molesto durante todo el encuentro y incluso llegó a golpear con fuerza el banquillo tras el tercer tanto hispalense. Los azulgranas perdieron el liderazgo en el Sánchez-Pizjuán y sumaron su segunda derrota consecutiva dejando muy malas sensaciones.

Flick salió a zona mixta tras el partido con una cara que era un poema y no dudo en reconocer el mal encuentro del Barça: "En la primera parte no fue buena para nosotros, jugaban 1 contra 1 y muy agresivos. No teníamos soluciones, no es algo bueno. Pero en la segunda parte aprecio mucho la reacción del equipo. No quiero hablar de los dos goles, no queremos excusas. Tenemos que fijarnos en la primera parte, pero lo más importante es la reacción. Es importante esta derrota y después del parón lucharemos por todos los títulos. Es lo que queremos, somos un buen equipo".

"No estoy enfadado, todos han visto la situación. No quiero discutir sobre ello, en la segunda parte hemos estado bien. Ahora tenemos que continuar. No nos gusta perder 4-1, es duro, pero al final es solo un partido", añadió el alemán.

Pedri habló y se quejó de falta de intensidad en la primera parte, algo que Flick reconoció pero que no quiere pensar en negativo: "Si, nos ha faltado intensidad, pero también pienso en positivo. Tenemos que analizar la primera parte del partido. No diré nada sobre el árbitro".

Pedri se mostró dolido tras perder contra el Sevilla / Dani Barbeito

El alemán reconoció durante toda la rueda de prensa que los azulgranas fallaron en la primera parte, algo que recalco mucho. Un encuentro que le recordó al del PSG, aunque Flick ya está pensando que hacer para mejorar: "En la primera parte hicimos fallos grandes, pero al final es como siempre jugamos. Tuvimos la ocasión de marcar el segundo gol, el partido cambió, pero eso es el pasado. Lo dije tras el PSG, tenemos que aprender de estos partidos y lo haremos. Después del parón varios jugadores volverán, los necesitamos. Eso es importante. Perdimos, lo aceptamos y miramos hacia adelante".

A Flick le preguntaron si era la peor derrota que había sufrido desde su llegada al banquillo azulgrana, pero el alemán dejó claro que no: "Hoy tenemos que aceptar la derrota, pero lo veo en positivo. Hay cosas negativas que tenemos que cambiar, no hemos sido capaces de controlar el partido con la pelota. Tenemos que jugar a mejor nivel, pero la peor derrota fue las semifinales en Milán. Lo hemos intentado todo. El fútbol es sobre marcar goles, es fácil de explicar. Hoy no hemos sido capaces, pero hemos tenido ocasiones. El resultado no es bueno, pero cabeza arriba. Hoy no estoy tan decepcionado como en Vallecas".

Ahora muchos azulgranas se iran con sus selecciones al parón internacional, algo que según el teutón será positivo: "Después del parón me podéis preguntar si nos sirve o no, pero creo que ahora nos va bien. Que los jugadores se vayan, es una atmosfera diferente. Esto es bueno, cuando vuelvan lo intentaremos. Trabajaremos duro para volver a nuestro nivel. Esto es lo más importante".

Los jugadores del Sevilla FC celebran la victoria durante el partido de fútbol de la liga española, LaLiga EA Sports, disputado entre el Sevilla FC y el FC Barcelona en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

El Barça perdió el liderato en el Sánchez-Pizjuán y deberá irse al parón de selecciones tras dos derrotas muy duras y unas sensaciones preocupantes. Flick deberá reconducir la situación ya que los culés visitarán el Santiago Bernabéu en tres semanas para jugar el Clásico.