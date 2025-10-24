Las cartas de Flick para el clásico

Poco amante de encontrar excusas y de quejarse incluso cuando las circunstancias invitan a ello, Hansi Flick no tiene previsto renunciar a su ADN y a su filosofía en el Clásico. Sabe que no lo tendrá nada fácil para mantener su idilio ante el eterno rival (cuatro victorias en cuatro partidos y un balance de 16 goles a favor y siete en contra), pero tirará de lo que tenga y saldrá al ataque.

Lewandowski y Raphinha (el brasileño no pudo completar la sesión de este viernes y está descartado) se lo perderán. Dos titulares y dos piezas indispensables el año pasado. Del teórico tridente titular solo Lamine Yamal saldrá de inicio en el césped de Chamartín.

FERRAN APUNTA AL ONCE

A todo esto hay que añadir que Ferran Torres regresa de lesión y está sin ritmo de partidos. Pese a eso, el de Foios podría ser una de las grandes novedades en la alineación azulgrana. Ya se sentó en el banquillo ante Olympiacos en Champions (no jugó ni un minuto), por lo que, a priori, debería estar al 100%.

Ferran Torres ya se sentó en el banquillo en el partido del Barça frente al Olympiacos / Dani Barbeito

En caso de que Hansi apostara por reservarlo como revulsivo, la alternativa sería ubicar a Fermín como falso extremo izquierdo y a Marcus Rashford de '9'. El inglés, que viene de marcar un doblete y lleva cuatro dianas en la competición continental, saldrá sí o sí de inicio. Y será protagonista en su primer clásico, para el que está hipermotivado.

FERMÍN, PENDIENTE DE FERRAN

Pero hay más bajas delicadas. Empezando por Dani Olmo. La idea si Ferran es el '9' titular es que Fermín sea el mediapunta con Pedri de interior y Frenkie de '6'. En caso de que Fermín deba adelantar su posición, lo más probable sería que De Jong se colocara de mediapunta y entrara Casadó en el pivote.

Ronald Araujo celebró con euforia su gol que dio la victoria contra el Girona / Dani Barbeito

Atrás también hay dudas. Ronald Araujo viene de ser suplente en los dos últimos compromisos y puede regresar al once. Sobre todo teniendo en cuenta que el cuadro de Xabi Alonso puede hacer mucho daño en transiciones y atacando el espacio con Vinicius, Mbappé y compañía.

EL ESTADO DE KOUNDÉ

Faltará por ver también cómo está Jules Koundé, que no ha podido entrenar estos dos últimos días con normalidad. Flick sigue contando con Xavi Espart, que podría viajar a la capital aunque sería Eric quien ocuparía el lateral si no llega el galo. A priori, con solo un golpe, debería poder forzar.

En definitiva, un once que será de circunstancias, algo que no usará para nada Flick para variar su hoja de ruta. Cartas marcadas y alineación pensada en jugar al ataque.