Flick asume la responsabilidad: "Nos gusta ser favoritos en Champions"

Hansi Flick ha comparecido ante los medios de comunicación este mediodía antes del gran estreno de Champions League ante el Paris Saint Germain dejando varios mensajes claros y con un tono muy ambicioso. Preguntado los las diferencias de la competición, el alemán cree la Champions es una competición distinta, que enfrente está el mejor equipo del curso pasado y que admira la propuesta de Luis Enrique. Flick se ha deshecho en elogios a la figura del entrenador asturiano, asegurando que lo admira por su forma de trabajar y su manera de entender el juego. "Jugamos contra el mejor equipo del año pasado, tienen un gran entrenador cuyo estilo me encanta. Me gusta mucho cómo juega al fútbol y su manera de entrenar", ha asegurado.

Sobre el parte de bajas y el impacto que puede tener en el plan de partido, Flick se ha mostrado sereno y profesional dado que ambos conjuntos han sido duramente afectados por las lesiones en las últimas semanas. Mientras que el Barça no podrá contar con Gavi, Joan Garcia o Raphinha, el PSG tampoco con Doué, Marquinhos o Dembélé.“Es parte de nuestro trabajo y tenemos que saber gestionarlo. Todo entrenador quiere tener a todos sus jugadores listos y los aficionados quieren ver a los mejores jugadores en el campo", ha dicho Flick.

En el capítulo emocional, el entrenador ha recalcado la importancia de no precipitarse y de construir el partido con cabeza y recalcando la importancia de empezar bien en los primeros minutos de partido. “Querer marcar el segundo gol antes que el primero nunca funciona", ha mencionado de manera irónica mientras reía. "Tenemos que estar bien posicionados en todo momento porque a ellos les gusta mucho presionar y saben dominar muy bien con balón. Tenemos que jugar desde el inicio con el máximo nivel. Esto es la Champions y estamos preparados para ello”.

Preguntado por la delantera y las opciones para el nueve, Flick ha puesto el foco en en la utilidad que tiene el Barça para utilizar diferentes perfiles de delantero referencia en función del momento del partido. "No tengo decidido aún quién va a ser titular, pero tanto el papel de Lewandowski como el de Ferran son útiles para muchos contextos de partido. Nos pueden ayudar muchísimo".

Acerca del estado de Sczezny y su papel en noches grandes, el técnico ha mostrado total confianza en su guardameta y ha recordado el gran momento que tuvo la temporada pasada. “Es jugador del Barça y esta preparado para todo. Con él ganamos los tres titulos, estoy convencido que está preparado para jugar mañana”.

En cuanto al cartel de favorito y a las ganas de reivindicarse, Flick ha reconocido le gusta competir con ese peso pero tampoco quiere sperder de vista la dificultad del partidazo que se vivirá mañana en Montjuïc. “Somos el barça y nos gusta ser favoritos para la Champoions pero sabemos que es un camino muy complicado y que tenemos un equipo espectacular delante. No pienso en lo que pasó en el último partido ante el PSG porque me toca centrarme en este. Todo ha cambiado mucho desde entonces.”

Encantado con el liderazgo de un excelso Pedri

El técnico alemán ha demostrado, por si alguien aún tenía dudas, ser un completo enamorado del estilo de juego de Pedri. El alemán ha destacado su compromiso con el club pero sobre todo su peso en el vestuario a la hora de tomar decisiones. “Esta haciendo un futbol espectacular y lucha mucho por el equipo. Eso me encanta. Es un líder y en su posición. Ha mejorado muchísimo y para mi ya forma parte de los capitanes del equipo. Siempre hablo mucho con ellos y me gusta porque no es de aquellos que me da la razón. Él es distinto y siempre me transmite su punto de vista y tiene una opinion clara, eso me gusta mucho.”