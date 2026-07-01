Flick asistirá a la toma de posesión de Laporta

El Auditori 1899 reunirá hoy, a partir de las 12:30 horas, a la plana mayor del FC Barcelona en el acto de toma de posesión de Joan Laporta. Una ceremonia concebida especialmente como punto de encuentro institucional y deportivo del club, en la que la presencia de Hansi Flick será una de las más destacadas entre los asistentes.

El técnico alemán estará acompañado por buena parte de la estructura deportiva en un acto que simbolizará el inicio de la nueva etapa de Laporta como presidente. La imagen de Flick junto a los responsables del área de fútbol y el resto de profesionales del club, subrayará la importancia del proyecto deportivo que tendrá continuidad en el nuevo mandato.

El evento contará también con la presencia de Deco, Bojan Krkic y Juan Carlos Navarro, mánager de la sección de baloncesto. En el ámbito institucional, está prevista la asistencia de figuras históricas y actuales del barcelonismo como el presidente saliente, Rafael Yuste, el expresidente Joan Gaspart y Xavier Gamper, representante de la familia Gamper, así como del presidente de LaLiga, Javier Tebas, y del presidente de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras.

Protocolo y atención a los medios de comunicación

El acto tendrá un marcado carácter interno y de cohesión institucional, con el nuevo equipo directivo situado en las primeras filas del auditorio, en una imagen que simbolizará el inicio efectivo del mandato de Laporta tras su etapa como presidente electo desde el 15 de marzo.

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La jornada comenzará horas antes en las oficinas del club con la primera reunión de la nueva junta directiva. Posteriormente, en el Auditori 1899, Laporta dirigirá un discurso centrado en los grandes retos del mandato: la finalización del Spotify Camp Nou y el Espai Barça, la continuidad de la excelencia deportiva y la consolidación de la recuperación económica. El presidente azulgrana también atenderá a los medios de comunicación, y se espera que repase la actualidad azulgrana con mucho interés por el mercado azulgrana que incluye nombres como el de Julián Álvarez.