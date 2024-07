Flick arrancará la pretemporada sin centrocampistas

Este miércoles 10 de julio arranca la pretemporada del FC Barcelona y, con ella, el proyecto de Hansi Flick al mando del equipo azulgrana: su primer curso como técnico culé, el 2024/25. Sin embargo, el técnico germano tendrá pocos efectivos a sus órdenes durante los primeros días, con los centrocampistas fuera de la órbita culé.

Como viene siendo habitual durante las pretemporadas de años con Mundial o Eurocopa/Copa América para los equipos de la élite, los internacionales con sus selecciones se reincorporarán más tarde de lo habitual a las dinámicas de clubes. Las vacaciones son un derecho reconocido para todos los trabajadores, incluidos los futbolistas.

En este sentido, es extensa la lista de futbolistas azulgranas que regresarán a la Ciutat Esportiva Joan Gamper más allá del 10 de julio. Hasta 13 jugadores han sido convocados con sus países para estos torneos y otros tres lo harán durante los Juegos Olímpicos.

A ello, hay que sumar los futbolistas que ya estaban lesionados con anterioridad o los que se han sumado recientemente a la enfermería durante los partidos de selecciones, como son el caso de Pedri y Araujo.

A continuación, repasamos el estado de los centrocampistas del FC Barcelona para este inicio de curso:

Gavi

Lesionado de larga duración durante un partido de la selección española: rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y una lesión asociada en el menisco lateral. Una de las más duras que puede sufrir un futbolista. Dijo adiós a la temporada y se le espera para este nuevo curso, aunque no lo hará hasta que haya arrancado la campaña. No se quiere correr ningún tipo de riesgo con el canterano.

Pedri

Uno de los últimos en añadirse a la lista de lesionados. El canario recibió una durísima entrada de Kroos en los cuartos de final de la Eurocopa que enfrentaron a España y a Alemania. Sufre un esguince lateral interno de grado 2 en su rodilla izquierda, que le hará estar de baja entre un mes y mes y medio; llegando justo para el inicio oficial de la temporada.

Fermín

El onubense fue una de las sorpresas en la lista definitiva de Luis de la Fuente para la Eurocopa 2024. Además, emulará a Pedri en 2021 y doblará con la 'roja', siendo también convocado para los Juegos Olímpicos, que arrancan el 26 de julio y cuya final se disputará en París el 11 de agosto, una semana antes de que el Barça debute oficialmente en LaLiga.

Oriol Romeu

El único futbolista con ficha del primer equipo que podrá acudir a las instalaciones del FC Barcelona este miércoles. Ahora bien, su caso es uno de los más claros, puesto que tanto el futbolista como el club han acordado separar sus caminos con el inicio de la nueva temporada, a pesar de tener un año más de contrato. El catalán, a la espera de cerrar su nuevo equipo, seguirá entrenándose con el Barça.

Sergi Roberto

Caso curioso, por tildarlo de alguna manera, el del capitán. Finalizó su contrato con el Barça el pasado 30 de junio y su primera intención y deseo era ponerse el miércoles a las órdenes de Flick, pero no podrá hacerlo porque se le ha aconsejado que no lo haga: en caso de lesión tendría un problema serio. Mientras se decide su futuro, se entrenará en solitario, aunque la espera no podrá ser eterna.

De Jong

Convocado por la selección neerlandesa para la Eurocopa, pero no logró recuperarse de a tiempo del esguince de grado dos severo en su tobillo derecho. Motivo por el cual, Ronald Koeman acabó declinando su incorporación al equipo nacional, que está clasificado para las semifinales del torneo. Sigue ultimando su puesta a punto, eso sí, su continuidad como azulgrana tampoco está garantizada al 100%.

Gündogan

Líder y capitán de la selección alemana, que fue apeada de la Eurocopa en cuartos de final. La anfitriona no sigue con vida en el torneo y el blaugrana ha iniciado su periodo de vacaciones. No estará disponible para el inicio de la pretemporada, pero regresará en unas semanas a la disciplina azulgrana.

Opciones en el Barça Atlètic

Ante esta tesitura, Flick podrá echar mano del filial azulgrana para completar los primeros entrenamientos del primer equipo. Entre los candidatos, un nombre sobresale del resto: Marc Casadó, el capitán del Barça Atlètic. Firmó su renovación hace un par de semanas hasta 2028 y comenzará el verano con el primer equipo.

También se pondrán a las órdenes del nuevo entrenador azulgrana los centrocampistas Noah Darvich y Marc Bernal, lista en la que también podríamos incluir a Unai Hernández, aunque su perfil es más ofensivo. Entre los candidatos no estará el '10' del filial, Aleix Garrido, quien también está lesionado.