Flick arranca con muchas carpetas pendientes

Desfile de coches e ilusión desbordada se esperan en la Ciutat Esportiva Joan Gamper este miércoles alrededor de las 9:00 de la mañana. La 'era Hansi Flick' echa a rodar en el cuartel general de entrenamiento del FC Barcelona con las tradicionales pruebas médicas por la mañana y ya la primera sesión sobre el césped por la tarde a partir de las 19:00.

Empecemos por los que estarán en Sant Joan Despí. De la primera plantilla, pocos. Poquísimos. Tan solo se espera la presencia del primer plantel azulgrana del curso pasado a Oriol Romeu, a Iñigo Martínez, a Vitor Roque, a Alejandro Balde y a Iñaki Peña. Estos seguro que se ejercitarán por la tarde, veremos si el lateral zurdo de origen dominicano ya con el grupo recuperado 100% de la lesión del bíceps femoral o todavía necesita un poco más de adaptación.

EL ESTADO DE FRENKIE DE JONG

También se espera a Frenkie de Jong, aunque veremos si Flick no le da unos días más de margen tras acudir a la concentración con Países Bajos, permanecer unos días y marcharse por el estado de su tobillo. A priori, no participó en la Eurocopa por precaución, no por haber empeorado, por lo que en breve debería poder entrenarse con normalidad. Gavi andará por la Joan Gamper, pero todavía tardará un par de meses en entrenar al ritmo del resto.

Julián Araujo, en el Mallorca-UD Las Palmas / EFE

Más allá de ese 5+1, hay otro 'pack' que será el de los que regresan de cesión. Ansu Fati, Julián Araujo, Alex Valle, Pablo Torre y Clément Lenglet. Situaciones distintas. Ansu lo tiene complicado para seguir, pero está empecinado en intentarlo. Julián y Alex Valle lo tienen mejor, sobre todo el primero. Pero deben estar a buen tono y empezar a ganárselo desde este miércoles ya. Pablo Torre, tras su cesión en Girona, no tiene hueco y en principio se busca una solución. Y en el caso de Lenglet (veremos si no tiene licencia para ausentarse unos días más) ya sabe lo que hay. Pero está 'fajado' en aguantar y esperar acontecimientos. Y a no aceptar, un verano más, la carta de libertad, claro.

CASADÓ ABANDERA LA 'CAMADA' MDEL FILIAL

Vayamos con el tercer 'pack'. El más numeroso. El de los jugadores que la temporada pasada estuvieron en el Barça Atlètic. Marc Casadó lo capitanea, ya con la renovación bajo el brazo y, teóricamente, con ficha de la primera plantilla a todos los efectos. Aunque deberá ganarse su permanencia con Flick estas semanas.

Guiu, junto a Casadó, Cubarsí y Héctor Fort en la previa de un partido del Barça / Valentí Enrich

Acompañarán al de Sant Pere de Vilamajor Noah Darvich, Ángel Alarcón, Unai Hernández, Marc Bernal, Gerard Martín, Ander Astralaga, Diego Kochen, Héctor Fort y Mika Faye. Para muchos, una oportuniad de oro. Porque el contexto es favorable, porque tendrán protagonismo y los 'focos' de Flick sin el grueso de la primera plantilla.

Por ejemplo, el panorama en la posición de interior invita a pensar que Unai o Bernal puedan tener chances de empezar el curso con la primera plantilla. En el lateral zurdo, Gerard Martín luchará por perseguir su sueño con la plaza de complemento de Balde en el aire.

EL PLAN

Hansi ha diseñado un plan denso y duro para esta primera semana: además de las pruebas médicas, que se dividirán entre miércoles y jueves, por las tardes de ambos días también están programados los primeros entrenamientos del verano. La primera doble sesión de entrenamientos llegará el viernes, mientras que el sábado el primer equipo se ejercitará sólo por la mañana. El domingo tendrá lugar una nueva doble sesión, que permitirá cerrar la semana con un total de siete entrenamientos.

SERGI ROBERTO, A LA ESPERA

No aparecerá, salvo giro de guion inesperado, por la Joan Gamper Sergi Roberto. El de Reus, que terminó contrato con el club el pasado 30 de junio, sigue a la espera de deshojar la margarita sobre su futuro. Como hemos ido contando en SPORT, su prioridad es seguir vistiendo de azulgrana, pero la parcela deportiva no puede garantizarle, por ahora, la inscripción. Esperará y durante la espera se ejercitará por su cuenta. No parece que vaya ha haber un desenlace próximo en su caso.

En definitiva, día 1 de Flick con un sinfín de carpetas pendientes...

SIN AMISTOSOS HASTA FINALES DE JULIO

Una de las grandes novedades de esta pretemporada es que no veremos competir al equipo hasta el 31 de julio. No habrá amistosos ni en Olot ni en ningún otro sitio hasta poner rumbo a Estados Unidos para la gira americana. De esta forma, Flick trabajará durante tres semanas enteras antes de debutar como entrenador del Barça en el banquillo. Habrá tres choques en USA: Manchester City (31/07), Real Madrid (4/08) y Milan (7/08). Antes del arranque liguero el 17 de agosto se disputará el fin de semana del 10 el Trofeu Joan Gamper con rival todavía por definir. Se busca otro club que cumpla este año el 125 aniversario también.