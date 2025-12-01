Flick: "Lo de Araujo es una situación privada"

Había mucha expectación en torno a la rueda de prensa de Hansi Flick de este lunes. El Barça logró asaltar el liderato de LaLiga aprovechando el tropiezo del Real Madrid en Montilivi, pero este martes afronta uno de los partidos más complicados de la temporada, ante el Atlético de Madrid de Simeone. El alemán se mostró muy risueño y feliz ante los medios presentes, incluso bromenado desde el inicio de la rueda de prensa.

Flick fue cuestionado por la situación en particular de algunos jugadores, incluyendo Pedri y Raphinha. Sobre el canario, el técnico dijo que "podría ser titular" ante el Atlético. Respecto al brasileño, mantuvo la duda de si podría jugar el partido completo, aunque espera poder contar con él: "Lo veremos mañana. Hoy hemos ido con cuidado, solo ha hecho el rondo y luego ha salido. Creo que no habrá problema y confío en que estará para 90 minutos".

Además, el entrenador del conjunto blaugrana dejó un mensaje rotundo al hablar de Ronald Araujo: "No está preparado de momento. Es una situación privado y no quiero decir nada más. Os pediría que lo respetaseis, por favor. Es lo que puedo y quiero decir".

Cabe recordar que el futbolista uruguayo lleva días sin entrenarse con el resto de sus compañeros, en principio por indisposición debido a un virus estomacal. Este lunes, el central se presentó en la Ciutat Esportiva a las 10:15h y no participó en el entrenamiento con el resto de sus compañeros.

Araujo quedó muy señalado en el partido ante el Chelsea, en el que el Barça terminó cayendo con contudencia en Stamford Bridge. El partido estuvo marcado por la expulsión del central, que recibió dos amarillas en los primeros 44 minutos. La primera de ella, por protestar al árbitro, fue evitable, mientras que la segunda fue por una falta peligrosa cortando un ataque de los 'blues'.

Lo sucedido fue un varapalo para el uruguayo, que volvió a protagonizar una noche para olvidar en la Champions League. En las horas y días porteriores al partido, el central recibió muchos comentarios negativos en redes sociales.