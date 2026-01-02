FC BARCELONA
Araujo, descartado para el derbi "Está bien, pero depende de él cuando volver"
El charrúa se incorporó al trabajo el lunes después de un parón de 35 días por salud mental
Que Ronald Araujo vuelva a jugar con confianza y al 100% será no solo una victoria personal, sino un triunfo grupal. El charrúa está atravesando un momento delicado tras ese parón por salud mental, pero poco a poco va sintiéndose mejor y acoplándose de nuevo a la rutina con el Barça.
Tanto él como el staff técnico están alineados y no precipitarán su regreso. Ese ha sido el mensaje desde el primer día de todas las partes. Y así seguirá siendo. Otra cosa es que el uruguayo sienta que puede ser útil ya al equipo.
DESCONEXIÓN
Araujo ha estado a lo largo de este tiempo realizando un viaje espiritual a Israel y también disfrutando de una desconexión en su tierra, en Uruguay, junto a su familia. Sanando poco a poco e intentando encontrar de nuevo el equilibrio.
Sobre ese aspecto habló Hansi Flick en la rueda de prensa previa al derbi ante el Espanyol, que se disputará este sábado en Cornellà-El Prat a las 21:00. El técnico germano fue bastante explícito: "Depende de él cuándo volver, est bien, no esta al 100% físicamente, tiene que decidir lo rápido que va a volver, importante estar de vuelta". Según pudo saber SPORT, su presencia está totalmente descartada.
De cara a la Supercopa está abierta la posibilidad de viajar a Arabia, sea para entrar en la convocatoria o para hacer piña con sus compañeros.
LOS COMPAÑEROS, IMPLICADOS
Además, Hansi explicó un poco la 'terapia' de grupo que se está haciendo: "Ha hablado con los compañeros, puedo ver y sentir que los todos le apoyan, está de vuelta, es un jugador importante, y se ha tomado el tiempo que neecsitaba y se tomará el tiempo que necesite para volver, pero está bien".
Sea como fuere, para verlo en acción compitiendo y en condiciones aún tocará esperar un tiempo, puesto que ni físicamente, como el propio Hansi dijo, ni todavía a nivel mental se ve preparado para sumar con el equipo.
