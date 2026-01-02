Araujo, descartado para el derbi "Está bien, pero depende de él cuando volver"

Que Ronald Araujo vuelva a jugar con confianza y al 100% será no solo una victoria personal, sino un triunfo grupal. El charrúa está atravesando un momento delicado tras ese parón por salud mental, pero poco a poco va sintiéndose mejor y acoplándose de nuevo a la rutina con el Barça.

Tanto él como el staff técnico están alineados y no precipitarán su regreso. Ese ha sido el mensaje desde el primer día de todas las partes. Y así seguirá siendo. Otra cosa es que el uruguayo sienta que puede ser útil ya al equipo.

DESCONEXIÓN

Araujo ha estado a lo largo de este tiempo realizando un viaje espiritual a Israel y también disfrutando de una desconexión en su tierra, en Uruguay, junto a su familia. Sanando poco a poco e intentando encontrar de nuevo el equilibrio.

Araujo, en su regreso a los entrenamientos / GORKA

Sobre ese aspecto habló Hansi Flick en la rueda de prensa previa al derbi ante el Espanyol, que se disputará este sábado en Cornellà-El Prat a las 21:00. El técnico germano fue bastante explícito: "Depende de él cuándo volver, est bien, no esta al 100% físicamente, tiene que decidir lo rápido que va a volver, importante estar de vuelta". Según pudo saber SPORT, su presencia está totalmente descartada.

De cara a la Supercopa está abierta la posibilidad de viajar a Arabia, sea para entrar en la convocatoria o para hacer piña con sus compañeros.

LOS COMPAÑEROS, IMPLICADOS

Además, Hansi explicó un poco la 'terapia' de grupo que se está haciendo: "Ha hablado con los compañeros, puedo ver y sentir que los todos le apoyan, está de vuelta, es un jugador importante, y se ha tomado el tiempo que neecsitaba y se tomará el tiempo que necesite para volver, pero está bien".

Sea como fuere, para verlo en acción compitiendo y en condiciones aún tocará esperar un tiempo, puesto que ni físicamente, como el propio Hansi dijo, ni todavía a nivel mental se ve preparado para sumar con el equipo.