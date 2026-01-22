Flick: "Araujo nos ha ayudado mucho, ganar aquel uno contra uno con aquella carrera ha sido un gran momento"

Tuvo que volver a remontar el Barça para ganar en Praga al Slavia, algo que quiso poner en valor Hansi Flick tras el partido. “Estoy contento porque después de recibir dos goles a balón parado hemos remontado y eso no era fácil hoy, pues hacía mucho frío, el Slavia es un buen equipo, es fuerte, con buenas transiciones y peligroso a balón parado. Ya dije que sería un partido complicado ante un rival que ha tenido cinco semanas para preparar este partido”, dijo el alemán, que valora lo mucho que se ha acercado su equipo al Top-8 y el próximo partido ante el Copenhague: “El próximo miércoles es cuando se decide todo. Ya vimos lo difícil que es ganar en Champions. Lo importante es ganar y jugar bien, sumar los tres puntos y a ver que pasa. No será fácil porque no estará Pedri, veremos Ferran, no estará Frenkie. Tenemos la oportunidad y lo tendremos que gestionar. No empezamos bien, pero tenemos la oportunidad y es lo que queremos porque tendremos dos partidos menos y nos ayudaría a recuperarnos”.

Pedri tuvo que dejar el campo con problemas en el bíceps femoral de la pierna derecha. Flick confirmó que no era una buena noticia, pero que tiene jugadores para cubrir la baja del canario. “Pedri tiene un problema en el isquio, pero no lo sé. Son cosas que pasan, no sé cuantas semanas serán, mañana lo sabremos, pero no son buenas noticias. Dani ha entrado por su lesión y ha marcado, Rashford también ha estado bien, como Araujo y Bernal. Está bien que los que entren tengan un rendimiento inmediato”, dijo el entrenador azulgrana, que se deshizo en elogios hacia Fermín, autor de los dos primeros goles del Barça en Praga: “Fermín es muy bueno. Es nuestro, es importante que se quedase, importante también para él porque vive para el Barça, pero también Olmo que cuando ha entrado, ha marcado un gol y Lewandowski, que ha jugado los 90 minutos y ha luchado”.

Otro nombre propio fue el de Ronald Araujo, que entró al campo en el minuto 79. Al final del partido, Flick se abrazó con el uruguayo: “Ha sido un gran momento, el ganar el uno contra uno en aquella carrera, como ha defendido, nos ha ayudado mucho y por ello he ido directo hacia él. Hay que seguir paso a paso con Araujo”, explicó el técnico azulgrana, que antes de acabar tuvo también buenas palabras hacia Frenkie de Jong, uno de sus jugadores favoritos: “Frenkie ha jugado muy bien, es fantástico, y no solo a nivel ofensivo, también en defensa”.