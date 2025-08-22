Flick apuesta Jofre Torrents

Uno de los jóvenes que más ha impresionado al staff y mejor se está adaptando a la dinámica del primer equipo es Jofre Torrents. El de la Selva del Camp está en dinámica de primer equipo desde el primer día, el 14 de julio. Y en ningún momento ha abandonado la rutina a las órdenes de Flick. No solo eso, sino que tras volver de la gira asiática se mantuvo con el técnico germano, entró en la convocatoria para el Mallorca-Barça e hizo su estrena oficial. Jugó más de 20 minutos, cumplió un sueño.

Y parece que la idea de Hansi es que siga un tiempo más con la primera plantilla. De hecho, hay un punto importante a tener en cuenta en esta ecuación. De los cinco jóvenes de Barça Atlètic que están desde el primer día con los mayores (Toni, Guille, Dro, Bardghji y el propio Jofre), tan solo él estuvo exento de disputar el partido amistoso que el filial disputó ayer frente al Atlètic Lleida a puerta cerrada.

AL 100% PARA LEVANTE

Se produjo un hecho curioso. Ni Bardghji ni Guille participaron en el entrenamiento de ayer por la mañana con la primera plantilla en el Campo Tito Vilanova. Sí lo hicieron Toni, Dro y Jofre. Tampoco Héctor Fort. A priori, Guille, Roony y Héctor se ausentaron para jugar ese partido con los futbolistas restantes del filial (la mayor parte de la plantilla ha viajado a Brasil para la Intercontinental sub’20). Pero luego, como desvelamos en SPORT, también se sumaron a ese encuentro amistoso Dro y Toni (programados 45 minutos).

Jofre celebra su debut en el primer equipo / FC BARCELONA

El único de todos ellos que no fue citado, Jofre. El canterano sabía que iba a entrar en la lista para jugar en el Ciutat de València. La incertidumbre con Gerard Martín llevó a Hansi a tomar esa decisión. De todas formas, hay que pensar que Flick ve también al de Sant Andreu de la Barca como central zurdo con la marcha de Iñigo, así que no tienen por qué ser excluyentes con Jofre.

El de la Selva del Camp, que cumple su novena temporada de azulgrana, sigue viviendo el sueño y no piensa desaprovecharlo. Se empapa de las estrellas que tiene a su alrededor y va creciendo bajo el manto de Flick.