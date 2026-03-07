Flick apuesta por Casadó de inicio en San Mamés

El Barça se mide con el Athletic Club de Bilbao en San Mamés. Partido importante y siempre complicado en La Catedral y pese a que el cuadro dirigido por Ernesto Valverde no pasa por un buen momento tras ser eliminado de la Champions y de la Copa del Rey. Y deambular por la media tabla de la Liga EA Sports.

Precisamente, los vascos vienen tras un intenso encuentro ante la Real Sociedad en el Reale Arena el miércoles y el Barça aterriza en la capital vizcaína después de acabar extenuado y a las puertas de completar una remontada que parecía imposible ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey.

Cambios

Flick ya avisó que iba a introducir novedades en el once titular teniendo la Champions el próximo martes en Saint James' Park. Que daría minutos a los más jóvenes. Y, según ha podido saber SPORT, pondrá de titular a Marc Casadó, que las últimas semanas venía jugando poco. Es una de las varias novedades que introducirá Hansi Flick para un compromiso importantísimo.

Casadó, en la eliminatoria de Copa ante el Albacete / Dani Barbeito / SPO

El vallesano no ha disfrutado de muchas oportunidades estas últimas jornadas, sobre todo con un Marc Bernal que ha ganado mucha relevancia tras la baja de Frenkie de Jong.

San Mamés, en 'prime time'

El partido entre el Athletic Club y el FC Barcelona correspondiente a la Jornada 27 de LaLiga EA Sports 2025/26, se disputa este sábado 7 de marzo a las 16:15 (CET) en España, en el estadio de San Mamés.

Se medirá a un Athletic Club que es, en cierta forma una incógnita. Frente al Barça, en San Mamés, siempre intenta dar su mejor versión. Pero el miércoles recibieron el mazazo de quedar apeados, también, de la Copa del Rey ante la Real Sociedad. Por otra parte, su gran estrella Nico Williams es baja confirmada, además de Unai Egiluz, Maroan Sannadi y Beñat Prados.