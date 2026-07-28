Flick aprieta las tuercas

El Barça completó este martes por la tarde la tercera sesión de trabajo de su concentración en Inglaterra. Hansi Flick ha aprovechado las instalaciones de Saint George’s Park para elevar la carga física antes del amistoso del viernes contra el Birmingham City, el segundo compromiso de la pretemporada. El plan del técnico alemán contempla tres jornadas consecutivas con doble sesión, de martes a jueves, antes de que el equipo vuelva a competir. La plantilla ya se ejercitó por la mañana y regresó al césped por la tarde para continuar con un trabajo exigente, en el que el aspecto físico tuvo un peso importante.

Fermín López y Ronald Araujo volvieron a participar en los primeros ejercicios y en los rondos junto a sus compañeros. En el tramo final, ambos realizaron carrera continua al margen para seguir acumulando ritmo tras superar sus respectivas lesiones. La recuperación de Fermín avanza por el buen camino, mientras Araujo también aumenta progresivamente su carga. Marc-André ter Stegen trabajó con normalidad a la espera de que se resuelva su posible cesión al Ajax. Alejandro Balde, en cambio, mantuvo su plan individualizado. El lateral lleva una semana trabajando al margen y todavía no se ha reincorporado plenamente al grupo.

Hansi Flick, en un entrenamiento de la pretemporada / FCB

Frenkie de Jong también estuvo sobre el césped, aunque sin participar en los ejercicios colectivos. El neerlandés sigue un tratamiento conservador después de sufrir una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha y estuvo conversando con varios integrantes del cuerpo técnico. El Barça permanecerá en Saint George’s Park hasta el 3 de agosto. Flick se llevó a Inglaterra a 30 futbolistas, entre jugadores del primer equipo, jóvenes del filial y varios efectivos pendientes de resolver su futuro. Raphinha debe incorporarse a la concentración, aunque su participación dependerá de la evolución de la lesión muscular sufrida durante el Mundial.

La prioridad durante estos días es acelerar la puesta a punto del grupo. Tras dos semanas de trabajo en la Ciutat Esportiva y el primer amistoso ante el Europa, Flick ha aumentado la exigencia en Inglaterra para que el equipo llegue con más ritmo al encuentro contra el Birmingham.