Flick aprieta: "Quiero un cambio en el equipo"

Hansi Flick está en forma. Quien pudiera esperar a un técnico alemán preocupado o con pocas fuerzas estaba muy equivocado. Además de ser muy contundente con desmentidos (caso Lamine contra el PSG) y con su premisa de no buscar excusas y tirar de la cantera si es necesario, el técnico alemán lanzó serias advertencias a sus jugadores y trasladó en rueda de prensa lo que les ha comentado a los suyos estos días. Quiere un cambio en la actitud y nada de empezar los partidos como el último del Sánchez Pizjuán.

Esport3

Hansi comenzó su rueda de prensa dando en primer lugar la bienvenida a los periodistas después de un parón que el técnico dijo que les ha ido bien a pesar de que han aumentado las lesiones y los internacionales 'sanos' han acumulado más minutos. "Yo no lo puedo cambiar y hay que buscar soluciones con jugadores que puedan jugar los 90 minutos", admitió el técnico, para a continuación puntualizar que "Lamine y Fermín han vuelto pero no pueden jugar los 90 minutos hay que gestionarlo. A nuestro mejor nivel podemos ganarle a cualquiera. Es de vital importancia luchar desde el inicio, es lo que quiero de mis jugadores".

Oportunidad para los menos habituales

Un concepto, el de empezar bien los partidos al máximo de actitud y lucha que fue insistiendo siempre que tuvo ocasión y en el que Hansi Flick se explayó cuando se le preguntó por las declaraciones de Pau Cubarsí sobre la presión que empieza desde los delanteros: "Hay que dar el cien por cien, siempre lo digo, nadie puede quedarse al 50 por ciento., en defensa y en posesión de balón. Los defensas también quieren que los delanteros presionen. Somos el Barça y nuestros aficionados quieren ver que luchamos por cada balón, por cada ocasión, en el uno contra uno. Tenemos que empezar todos los partidos con buena actitud", manifestó el de Heidelberg, quien fue contundente: "Queremos luchar por todos los títulos y se lo he dicho a los jugadores. Tenemos bajas pero no importa, tenemos muy buenos jugadores. Es una oportunidad para los más jóvenes y para los que no están teniendo tantos minutos. No me preocupa".

Poco se habló del derbi en sí, pero Hansi Flick sí tuvo tiempo para advertir sobre el Girona: "Jugó una temporada pasada fantástica, me encanta la filosofía de su entrenador. No han empezado bien, pero es un derbi y ellos también han tenido bajas. Debemos empezar bien y debe ser diferente a Sevilla, yo quiero ver a los jugadores a su mejor nivel", insistió el técnico azulgrana.

Elogios a Eric Garcia y satisfacción con Frenkie

Y se mostró convencido de que este cambio que reclama en el equipo para que no se vaya al traste la temporada será inmediato. "Hay que seguir luchando y lo haremos mañana", en referencia a un derbi catalán en el que no vale estar pensando en el clásico del próximo 26 de octubre, porque antes es necesario cortar la racha de derrotas.

Seguro que el futbolista que no le decepciona a Hansi Flick porque le da siempre lo que le pide es Eric Garcia, que tras confirmarse la renovación de Frenkie de Jong, debería ser el siguiente en prolongar su contrato: "Ha mejorado muchísimo, tiene un nivel enorme y para un entrenador, para un club como el Barça, es genial y estoy muy contento, también con Frenkie. Todo avanza en la buena dirección", remarcó.

"No estamos contentos, pero decide LaLiga"

Hansi Flick siempre habla claro y no ocultó que ni a él ni a sus futbolistas les gusta tener que pasarse horas y horas encima de un avión para jugar competiciones españolas. Será el caso del Villarreal-Barça en Miami de diciembre, y como es habitual, de la Supercopa de España en enero y en tierras sauditas. "Entiendo que los jugadores no estén contentos, yo tampoco, pero LaLiga es quien decide y nos toca jugar. Tendremos después el parón de Navidad y el partido contra el Espanyol. La temporada pasada pasó lo mismo, conocemos la situación y lo respetamos", aseguró el entrenador del FC Barcelona.