Flick aprieta a Koundé y Olmo (y envía un mensaje)

Hansi Flick está sorprendiendo a más de uno con algunas decisiones en este arranque de Liga. El alemán está enviando un mensaje claro a la plantilla: a pesar de haber logrado un triplete, nadie está a salvo de cambiar su rol en el equipo. Lo está demostrando con medidas inesperadas como la suplencia de Koundé y Olmo en estas dos primeras jornadas.

En el Ciutat de València dobló la apuesta con la entrada de Casadó como mediocentro cuando todo el mundo daba por hecho que sería Gavi el escogido o la titularidad de Rashford. Además, terminó con un 3-3-4 para hundir al Levante en su área. Flick sabe que después de haber ganado cuesta más ganar. También que los rivales le van cogiendo la medida y que el primer paso para que uno equipo ganador deje de serlo es la inercia.

Koundé empieza por detrás de Eric Garcia

El francés ha sido noticia esta semana por su renovación pero también por su suplencia en el Ciutat de València. Ya ocurrió en Mallorca y Flick no encontró motivos para quitarle la titularidad a Eric Garcia en el lateral derecho. Para explicar esta situación hay que recordar la recta final de la temporada pasada.

El Flick más intervencionista / Dani Barbeito / SPO

Koundé sufrió una lesión muscular en la ida de las semifinales de Champions ante el Inter que le obligó a perderse algunos de los partidos claves del último mes de competición. De Jules ya no hubo más noticias, pero sí de Eric Garcia, que ocupó su plaza en el lateral derecho con resultados convincentes. El central ganó confianza y dejó entrever que podía ser competencia real para el francés.

Tras las vacaciones, Flick fue alternando a los dos para la posición de lateral en la pretemporada, aunque en la última prueba en el Gamper apostó por el catalán. El alemán ve a Eric con una marcha más que a Koundé, que seguramente esté sufriendo la inactividad tras la lesión y las vacaciones.

Flick quiere a un Olmo con ritmo

Dani Olmo ha sido suplente en los dos primeros partidos de Liga, aunque ha participado en ambos. En Mallorca, Fermín empezó en el once tras su gran actuación ante el Como. Y frente al Levante Flick revolucionó el once con Raphinha como mediapunta y Rashford en la banda izquierda.

Raphinha empezó de mediapunta ante el Levante / Dani Barbeito / SPO

Olmo ha visto como unas pequeñas molestias musculares en la pretemporada han condicionado su arranque liguero. Los precedentes han hecho que Flick vaya con pies de plomo y prefiera de momento darle entrada en las segundas partes.

El alemán no ha disimulado en alguna ocasión su frustración con las lesiones musculares del mediapunta porque hacen que no termine de coger el ritmo que quiere de él. Su entrada en la segunda parte mejoró al equipo, ya que su claridad fue fundamental ante el bloque bajo del Levante.

El siguiente encuentro del Barça será en el campo del Rayo y resulta difícil saber cuáles son los planes de Flick para ocupar la posición de mediapunta. Desde la pretemporada Flick ya ha probado a Fermín, Olmo, Raphinha y Dro. Ahora mismo De Jong y Pedri parten con ventaja para la base del mediocampo azulgrana pero la tercera plaza sigue muy abierta.