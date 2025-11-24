Flick 'aprieta' para un cambio de chip

Ya consiguió Hansi Flick (y no era fácil) que su equipo se evadiera de la fiesta que se desarrollaba a su alrededor y se focalizara 100% en ganar al Athletic. Dormir líderes bien lo valía. El vestuario respondió al técnico germano a las mil maravillas y ya con el pitido final pudo liberar tensiones y disfrutar del espectáculo de pirotecnia y de la felicidad instalada en las gradas del Nuevo Spotify Camp Nou.

Pues bien, el de Heidelberg ya desde este domingo instó a los suyos a olvidar el jolgorio que se vivió en el remozado coliseo azulgrana y centrará pensamientos y energías en el compromiso de este martes en Stamford Brige. Ni relamerse pudieron los futbolistas del primer equipo azulgrana después de las emociones a flor de piel del sábado. Es demasiado trascendental el encuentro en Londres como para no destinar todas las fuerzas a ello. El inicio de Fase Liga de Champions del cuadro barcelonista no ha sido el mejor. Si lo comparamos con el del curso pasado, sobre todo. Dos victorias, un empate y una derrota dejan a los de Flick al límite de salir del TOP-8 que da acceso directo a los octavos de final. Y, lo más importante, ahorrarse un playoff previo de lo más engorroso.

SENSACIONES

El FC Barcelona pudo dar continuidad ante el Athletic a las magníficas sensaciones de la segunda mitad de Balaídos previo al parón. El conjunto azulgrana durmió, sometió, al Celta con un Frenkie de Jong superlativo y con una capacidad de control altísima. Este sábado,y sobreponiéndose a la sobreexcitación de la vuelta a casa, el equipo también dejó seco al Athletic. Tan solo en un tramo de la primera mitad enlazó cierto peligro el equipo del ‘Txingurri’, que acusó muchísimo el 2-0 de Ferran Torres con el tiempo cumplido de la primera mitad. Ya la expulsión absurda de Sancet acabó de ‘matar’ a una escuadra rojiblanca desconocida en este arranque de temporada.

Marcus Rashford, en un entrenamiento / FC Barcelona

En cualquier caso, Flick insistió ya, como decíamos, en la sesión de recuperación tras el duelo ante el Athletic en la importancia de ir a Stamford Bridge con todo, sin guardarse nada en la recámara. Es un partido marcado en rojo en el calendario porque ganar, más allá de un espaldarazo de moral tremendo y un ‘aviso’ a Europa, significaría dar un paso casi definitivo para asegurar estar en ese TOP-8 del que hablábamos.

CALENDARIO APACIBLE

Decimos lo de definitivo porque el calendario que tendrá por delante el equipo de Flick será bastante asequible. Eintracht de Frankfurt en casa, Slavia de Praga fuera y remate con la visita del Copenhague al nuevo Spotify Camp Nou. Sumar los tres en Londres pasa a ser la ‘obsesión’ de Flick en las próximas 40 horas.

Hansi Flick junto al cuerpo técnico en el banquillo del Spotify Camp Nou / Valentí ENRICH / Sport

El técnico cada vez está más satisfecho con lo que ve de su equipo. Ya avisó que a este Barça habrá que calibrarlo cuando recupera a la mayoría de sus efectivos. Con Raphinha de vuelta ya, tan solo falta Pedri para tener casi todo el róster a punto. El resto de bajas, Ter Stegen y Gavi, van más a fuego lento. El de Tegueste no llegará al choque de Champions, peró sí debería estar OK si se mantienen las sensaciones para el Alavés el próximo sábado.

GRAN MOMENTO DEL CHELSEA

Sobre el Chelsea, tanto el de Heidelberg como sus pupilos saben que será una durísima piedra de toque. Segundo en la Premier, el joven equipo del técnico italiano está carburando cada vez mejor. Tiene argumentos de sobras y cuenta con un buen puñado de las jóvenes promesas que ‘amenazan’ con gobernar el fútbol europeo de la próxima generación.

La vuelta de Rashford significará para Flick disponer de otra arma ofensiva. Ya volvió Rapha, Ferran y Lewy demostraron estar con la mirilla afinada y Lamine es intocable. Bendito problema para Flick. Stamford Bridge puede convertirse en el punto real de inflexión y catapulta para un Barça que quiere reencontrar su esencia del curso pasado. Un emplazamiento mítico con recuerdos imborrables.