Flick puede apostar por una pareja de centrales inédita

Cinco partidos oficiales ha disputado el Barça esta temporada y en cuatro de ellos Pau Cubarsí ha sido central titular. Ha sido el jugador más utilizado por Hansi Flick en esta posición, un total de 318 minutos, seguido de Ronald Araujo (256), compañero de Cubarsí en tres de los cinco encuentros, Eric Garcia (189), que en los dos primeros fue titular pero jugando en el lateral derecho, y Andreas Christensen (124).

Cubarsí, que con solo 18 años se ha convertido en indiscutible en el Barça y en uno de los mejores centrales de la Liga, difícilmente podrá ser de la partida ante el Getafe por el golpe en una rodilla que sufrió ante el Newcastle el pasado jueves y que ya le obligó a pedir el cambio entrada la segunda parte. No se ejercitó el viernes y tampoco el sábado. Flick anunció que el catalán entrará en la lista de convocados, pero no se arriesgará con él.

Su posición debe ser para un Eric Garcia que fue suplente en la Champions tras cuatro titularidades consecutivas y que goza de la absoluta confianza del entrenador, que la pasada temporada impidió su marcha al Girona en dos ocasiones y que ya ha pedido la renovación de su contrato, que acaba el próximo 30 de junio.

Si el de Martorell, pareja de Cubarsí en el centro de la defensa el pasado domingo en el Johan Cruyff ante el Valencia, juega al lado de Araujo, Flick apostará por una pareja de centrales inédita esta temporada. El uruguayo, titular en tres de los cinco partidos del curso siempre al lado de Cubarsí, merece seguir en el equipo después del más que notable partido que cuajó en Newcastle. Se mostró inexpugnable en los balones que los ingleses enviaron al área de Joan Garcia y se coordinó mejor que nunca con el resto de zagueros para tirar la línea. Es cierto que acabó muy cansado y con calambres, pero ha entrenado con normalidad estos días y está preparado para ser de la partida.

Si Flick apuesta para jugar al lado de Eric por Christensen, a quien eligió para reemplazar a Cubarsí en Newcastle, repetiría la pareja elegida para jugar en Vallecas. Es una pareja que asegura buena salida de balón, pero que ante el Rayo Vallecano sufrió mucho con los balones que los de Iñigo Pérez enviaban a su espalda. En cualquier caso, el técnico tiene donde elegir.