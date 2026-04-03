Flick aplaude a Lamine Yamal y condena el racismo: "Es un número pequeño de idiotas"

Hansi Flick salió en defensa de Lamine Yamal tras el episodio de cánticos racistas registrado durante el España-Egipto disputado en Cornellà.

Aunque los insultos no iban directamente dirigidos al canterano culé, el técnico alemán fue contundente en sala de prensa al valorar lo ocurrido y aplaudió el comunicado del joven extremo azulgrana, que condenó los hechos en sus redes sociales tildando de "ignorantes" a los aficionados que insultaron a los jugadores egipcios con el cántico de "musulmán el que no bote":

"Creo que Lamine hizo un comunicado fantástico. En el fútbol estamos para la inclusión", aseguró Flick, que no dudó en señalar directamente a los responsables: "Es frustrante, es un número pequeño de idiotas que no entienden esto".

El entrenador azulgrana fue más allá y quiso ampliar el foco, subrayando que este tipo de comportamientos trascienden el deporte: "Es momento de pensar y mejorar. No solo en el fútbol, sino en la vida". En este sentido, insistió en que "no encaja el racismo" en una sociedad que debe avanzar hacia el respeto colectivo.

Flick también apeló a la unidad como base para erradicar estos episodios: "Es sobre todos, estar juntos. Todos queremos ser respetados, no importa tu piel, raza, nada". Un mensaje claro y directo en un momento delicado para el internacional español, que acabó el parón internacional tocado anímicamente por el incidente.