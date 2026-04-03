Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barça PSGCasademont Zaragoza - BarçaAlonsoLamine YamalSamu LópezNico WilliamsEric GarciaEntrenadoresSergio PeinadoPedro SánchezLesiones BarçaSemifinales FA CupTour FlandesTour Flandes PalmarésToni CuquerellaJuan Gómez JuradoAday MaraFinal March Madness 2026Badalona - Barcelona horarioCuándo juega AlcarazTopuriaMaldiniÁlvaro BenitoGobierno
instagramlinkedin

FC BARCELONA

Flick aplaude a Lamine Yamal y condena el racismo: "Es un número pequeño de idiotas"

El entrenador del Barcelona mostró su apoyo a Lamine Yamal tras el incidente racista, destacando la importancia de la inclusión en el fútbol

Flick: "Lamine Yamal es un genio, pero debemos ayudarle porque es joven"

Flick: "Lamine Yamal es un genio, pero debemos ayudarle porque es joven"

Flick: "Lamine Yamal es un genio, pero debemos ayudarle porque es joven" / EFE

Víctor González

Víctor González

Hansi Flick salió en defensa de Lamine Yamal tras el episodio de cánticos racistas registrado durante el España-Egipto disputado en Cornellà.

Aunque los insultos no iban directamente dirigidos al canterano culé, el técnico alemán fue contundente en sala de prensa al valorar lo ocurrido y aplaudió el comunicado del joven extremo azulgrana, que condenó los hechos en sus redes sociales tildando de "ignorantes" a los aficionados que insultaron a los jugadores egipcios con el cántico de "musulmán el que no bote":

"Creo que Lamine hizo un comunicado fantástico. En el fútbol estamos para la inclusión", aseguró Flick, que no dudó en señalar directamente a los responsables: "Es frustrante, es un número pequeño de idiotas que no entienden esto".

El entrenador azulgrana fue más allá y quiso ampliar el foco, subrayando que este tipo de comportamientos trascienden el deporte: "Es momento de pensar y mejorar. No solo en el fútbol, sino en la vida". En este sentido, insistió en que "no encaja el racismo" en una sociedad que debe avanzar hacia el respeto colectivo.

Noticias relacionadas y más

Flick también apeló a la unidad como base para erradicar estos episodios: "Es sobre todos, estar juntos. Todos queremos ser respetados, no importa tu piel, raza, nada". Un mensaje claro y directo en un momento delicado para el internacional español, que acabó el parón internacional tocado anímicamente por el incidente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL