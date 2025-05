El Flick más ambicioso tras su renovación: "La temporada que viene empezamos de cero"

El Barça ha hecho oficial la renovación de Hansi Flick hasta 2027. El técnico alemán ha firmado esta tarde su nuevo contrato en las oficinas del club con la presencia del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, el vicepresidente primero, Rafa Yuste, el coordinador del área de fútbol, Bojan, y el director deportivo, Deco.

El técnico se ha mostrado encantando en declaraciones a los medios del club. Flick ha explicado los motivos que le han llevado a aceptar la propuesta de ampliar su contrato. "Estoy contento de que este viaje continúa y siento que no estamos al final. Tenemos mucho potencial en este equipo. Tenemos un equipo muy joven y nos merecemos todo lo que logramos esta temporada y estoy muy feliz de trabajar en este equipo", empezó diciendo. "Me gusta estar aquí en Barcelona. Trabajar para este club increíble y por supuesto con todos estos jugadores porque creo que tenemos una muy buena relación y la próxima temporada empezaremos de cero y tenemos que trabajar duro como ya hemos hecho antes".

En este sentido se mostró ambicioso: "Sabemos que tenemos que mejorar y lo haremos. Quiero lo mismo que en la última temporada, porque puedo decir que lo intentamos todo. Trabajamos duro, intentamos mejorar y, por supuesto, queremos ganar títulos. Esto es el Barça".

Tras hora y veinte en el club, Flick se marchó del Camp Nou con nuevo contrato bajo el brazo y una camiseta del Barça de recuerdo. El técnico alemán salió acompañado del presidente Joan Laporta y saludó a los fans, algunos de ellos alemanes. "Ich liebe dich", le soltaron. "Te quiero Hansi". El técnico les devolvió una sonrisa.

Unas declaraciones premonitorias en abril

El pasado mes de abril Flick ya se explayó en los motivos para seguir y también por qué no es partidario de renovaciones largas. "Mi respuesta será más extensa y así dejamos este tema", avisó él mismo ese día, consciente del runrún que había sobre su renovación.

"Yo realmente aprecio y disfruto lo que tengo aquí, tengo un staff fantástico, mis asistentes son increíbles, los fisios, médicos... los jugadores son muy profesionales y entrenan muy duro y con mentalidad de ir mejorando día a día. Esto es único en mi trayectoria. La atmósfera es fantástica. Esto es una familia. Todos los empleados del club son fantásticos. Además, me lo paso bien, disfruto de Barcelona y de la gente. Estoy muy contento viviendo aquí, junto con mi mujer. Es una nueva experiencia. Así que tengo mucha energía, me queda energía y voy pensando qué podemos hacer para mejorar porque hay mucho potencial".

En esas declaraciones el alemán ya deja entrever que sabe que el entrenador es una posición inestable y más en un club como el Barça. "Ahora estamos iniciando este proyecto y lo que está ocurriendo es fantástico. No soy un entrenador que quiera firmar 3 años más y pensar que tengo el futuro asegurado. Tengo una mentalidad propia, me gusta trabajar por este club, el mejor del mundo, y aprecio mucho lo que tengo. Conozco la situación del club y no es fácil. Esa es la situación ahora, un año y veremos qué ocurre, paso a paso, año a año. Si seguimos contentos, un año más. Me gustaría acabar el trabajo que haga con una buena nota".