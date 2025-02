Flick alucinó con un vídeo de Cubarsí, Bernal y Lamine

Una de las anécdotas de la rueda de prensa de Hansi Flick, previa al partido contra el Rayo Vallecano estuvo relacionada con un vídeo que vio el sábado el alemán. El entrenador fue preguntado por Lamine Yamal y recordó visualizar una pieza audiovisual del propio delantero, junto a Pau Cubarsí y Marc Bernal en las categorías inferiores del Barça con once años.

"Ayer, precisamente, miré un vídeo de cuando Cubarsí, Marc Bernal y Lamine Yamal jugaban con once años. Era increíble. Verles jugar a esa edad... Ahora es igual, sigue marcando goles. Increíble. Fue genial verlo. Ellos disfrutan jugando a fútbol. Me encanta que tengan hambre, se puede ver en cada partido y tiene la calidad para marcar goles, lo aprecio mucho. Todos los jugadores que vienen de La Masia son especiales. Ver cómo celebraban los goles y lo mismo aquí y ahora. Se conocen los unos a los otros desde hace mucho tiempo, la atmósfera en el vestuario se puede palpar. Son grandes amigos, me encanta verlo", expresaba emocionado Flick en su respuesta.

Posteriormente, también fue preguntado concretamente por Cubarsí, quien recientemente cumplió la mayoría de edad y lo celebró con una extendió de su contrato hasta el 30 de junio de 2029. "Cubarsí tiene 18 años y la pinta que tiene es como si fuera un jugador superbregado, con mucha experiencia, pero es muy joven. Es buenísimo defendiendo, con la bola, dándolo todo... La calidad es realmente extraordinaria, muy alta", añadió.