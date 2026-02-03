¡Flick agita el árbol en el once de Albacete!

El Barça se juega a partido único en Albacete su pase a las semifinales de la Copa del Rey. En un estadio, el Carlos Belmonte, que ya fue capaz de llevar en volandas a su equipo hasta eliminar a todo un Real Madrid. Aviso clarísimo para el cuadro de Flick de cara a que no hay lugar para la relajación. De esta forma, el técnico alemán pondrá en liza un once muy competente.

Ya comentábamos en la previa que tocaría cosas Hansi, pero mantendría una alineación muy reconocible y de sobrado potencial para afrontar un encuentro trampa. Con mucho que perder y no poco que ganar, puesto que unas ‘semis’ de Copa siempre son un premio importante.

BERNAL DE BRÚJULA

Según ha podido saber SPORT, el entrenador de Heidelberg prepara modificaciones sobre todo en la línea defensiva. Koundé, Balde y compañía acumulan muchos minutos y Flick puede dar entrada a varias piezas diferentes respecto a ese último encuentro en el Martínez Valero. Marc Bernal sería una de las grandes novedades en la alineación. El de Berga viene ganando ascendencia en este 2026 y se mantiene esa tendencia al alza. Será la brújula del equipo en el torneo del KO esta noche.

Marc Bernal en acción durante el Racing - Barça de la Copa del Rey 2025/26 / Dani Barbeito

Y ojo porque, a priori, también entraría Ronald Araujo en el que sería su primer partido como titular desde el pasado 25 de noviembre en Stamford Bridge. Más de dos meses después, magnífica noticia sería su inclusión en un once tras todo este complicado proceso de salud mental que ha pasado. El capitán, de esta forma, volvería a lucir en brazalete saliendo desde el once. Veremos si se confirman estas novedades en un encuentro complicadísimo en Albacete.

Otro que apunta al once es Marcus Rashford, que sería el relevo de Raphinha, que está de baja una semana.

La convocatoria del FC Barcelona para enfrentarse al Albacete en los cuartos de final de la Copa: Joan Garcia, Szczesny, Kochen; Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Koundé, Eric; Fermín, Casadó, Olmo, De Jong, Bernal, Tommy Marqués; Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford y Roony.