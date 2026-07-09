Flick, sobre Adeyemi: "Tiene una velocidad enorme y un gran primer toque. Su fuerte es el uno contra uno"

Hansi Flick ha sido uno de los grandes valedores del más que posible fichaje de Karim Adeyemi por el Barça a expensas de que se llegue a un acuerdo con el Borussia Dortmund. A pesar de su bajón en las dos últimas temporadas, el técnico blaugrana le conoce a la perfección y sabe lo que le puede dar al equipo. De hecho, Flick le convocó por primera vez con la selección alemana en agosto del 2021 y le hizo debutar con solo 19 años en una convocatoria que llamó mucho la atención porque Adeyemi en aquel entonces jugaba en la Liga austríaca. Fue una apuesta personal suya, que acabó por relanzar la carrera deportiva del extremo.

Flick siempre ha sido un enamorado del juego de Adeyemi. Le gusta su perfil como atacante y ya en el 2021 explicó porqué se lo había llevado a la selección alemana y las características que consideraba ya entonces que le podían hacer triunfar: "Tiene una velocidad enorme y un buen primer toque; sus puntos fuertes están especialmente en el uno contra uno y al inicio de la temporada había marcado muchos goles. Es un gran atacante", destacó entonces.

El técnico alemán estaba sorprendido por el rendimiento del futbolista en el Salzburgo y consideró que estaba listo para triunfar con Alemania: "A Karim Adeyemi lo veníamos observando desde hace tiempo. También me enfrenté a él como entrenador del Bayern contra el Salzburgo y sé de su potencial. Ofensivamente es un jugador diferencial".

Adeyemi no defraudó con la selección alemana y, de hecho, marcó en su debut oficial contra Armenia, algo que Flick destacó: "Karim ha mostrado lo que ya venía mostrando en Salzburgo al inicio de esta temporada: que en el área es un buen finalizador y que actúa con mucha confianza.", comentó tras el encuentro.

Las características ofensivas de Adeyemi convencen a Flick. Es un extremo explosivo, que encara cada vez que tiene el balón y que desborda por habilidad y rapidez. Es cierto que se ha estancado algo en el Dortmund en las dos últimas temporadas, pero sigue siendo un futbolista con muchísimo gol y físico explosivo.

El hecho de que Flick le conozca a la perfección y haya dado el OK a la operación demuestra que puede ser un futbolista muy aprovechable en las dos bandas de ataque. Un jugador diferente a lo que se tiene en la plantilla y, si llega al precio adecuado, una auténtica oportunidad de mercado.