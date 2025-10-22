Flick puede activar el 'AntiVinicius' en el clásico

Semana de clásico. Cuatro días por delante para limar detalles y para que Hansi Flick siga dándole vueltas al once más comptente y preparador para saltar al Santiago Bernabéu. Duelo trascendente aunque no decisivo con tantísima Liga por delante. Y con un Barça que buscará mantener la evolución que mostró ante Olympiacos en Champions después de dejar bastantes dudas ante el Girona y en el Pizjuán antes del parón.

El técnico germano ha ido recibiendo buenas noticias. Ferran Torres, que ya entró en la lista ante el conjunto griego pero no jugó ni un minuto, y Raphinha estarán a disposición. Christensen, que arrastra problemas estomacales, no debería tener problemas para formar parte de la expedición a la capital. Se antoja complicado que ninguno de los tres salga de inicio, pero todo dependerá de cómo los vea el de Heidelberg a lo largo de la semana.

TODA LA DEFENSA DISPONIBLE

Respecto a la retaguardia, debería poder contar Hansi con todos su roster. Koundé, Cubarsí, Eric, Balde, Gerard Martín, el mencionado Andreas y Ronald Araujo. A los que habrá que sumar seguro a alguno de los canteranos (Jofre o Xavi Espart o ambos). Flick ha apostado en estos dos últimos compromisos oficiales por Eric-Cubarsí como pareja en la sala de máquinas. El hecho de que Ronald no saliera de inicio ante Olympiacos puede ser un indicador de que tendrá protagonismo para el duelo ante el Madrid.

Araújo celebra tras anotar el 2-1 contra el Girona / EFE

Es una idea que el entrenador alemán estaría sopesando, si bien durante la semana terminará de decidir por qué tándem apuesta. El uruguayo, que se disfrazó de héroe ante el Girona con un gol al más puro estilo '9' sobre la bocina, ya fue determinante en anteriores clásicos secando a Vinicius Junior. Xavi apostó por el de lateral en más de una ocasión para frenar al brasileño. Esta vez parece complicado que salga en el carril derecho (Flick todavía no lo ha probado ahí, de hecho), pero sí tendría números de ser uno de los centrales titulares.

CUATRO DÍAS POR DELANTE PARA SOPESAR

El Madrid está haciendo muchísimo daño en las transiciones ofensivas con un Mbappé atacando el espacio de forma demoledora. Y la figura del charrúa podría ser importante en ese aspecto. Lógicamente, es prematuro ahora mismo anticipar nada, pero Hansi podría recuperar al AntiVinicius de Xavi y ayudar en ese costado derecho también a Koundé para parar a 'Vini' y a Mbappé.

Ronald Araujo desveló en DAZN lo que le dijo Flick antes de salir al terreno de juego / DAZN

Ronald ha disputado hasta ahora seis partidos de titular y su tándem con Cubarsí ha sido el más utilizado por Flick. Además, está destacando en el plano ofensivo con dos dianas (ambas en Liga, ante Girona y Oviedo).