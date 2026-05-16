Flick aclara la situación de De Jong y Rashford

El anuncio de la salida de Robert Lewandowski del Barça monopolizó gran parte de la rueda de prensa de Hansi Flick, aunque también hubo espacio para otros nombres propios. Entre ellos, Frenkie de Jong y Marcus Rashford, protagonistas minutos antes por su ausencia en el último entrenamiento previo al duelo entre Barça y Betis.

El neerlandés ya se quedó fuera de la convocatoria para el último partido ante el Alavés, aunque el viernes sí se ejercitó sobre el césped en la vuelta del equipo al trabajo. Flick explicó los motivos de su ausencia y dejó claro que no estará disponible para el encuentro de este sábado en el Spotify Camp Nou. “Mañana veremos un equipo distinto al de Vitoria. Frenkie está fuera para mañana, no se encuentra bien y la decisión ya está tomada”, señaló el técnico, dejando entrever problemas físicos.

Desde su regreso tras la lesión muscular, el centrocampista ha tenido un papel muy secundario en el equipo. Flick lo ha ido reintroduciendo con cautela, pese a que llegó a sonar como posible titular en el Clásico, aunque finalmente el elegido fue Gavi. El canterano, suplente ante el Alavés con LaLiga ya asegurada, ha asumido el rol de De Jong como mediocentro en este tramo final de la temporada.

Flick también se refirió a la ausencia de Rashford en el entrenamiento. “Con Rashford tenemos que esperar, pero existe la posibilidad de que esté con nosotros”, comentó. El inglés arrastra unas molestias y es duda para el choque ante el Betis. “Podría jugar algunos minutos, pero no de inicio”, añadió el entrenador.

Joan apunta a titular

Joan Garcia fue suplente en el último partido ante el Alavés, pero todo apunta a que será titular frente al Betis. Flick restó importancia a los premios individuales —en referencia al Trofeo Zamora— y fue contundente al respecto: “No miro esos premios. Tek merecía jugar y lo hizo contra el Alavés, pero mañana jugará Joan Garcia”.

El guardameta de Sallent firma unos números espectaculares: 20 goles encajados en los 29 partidos de Liga que ha disputado, con 14 porterías a cero. Unos registros que lo sitúan como líder del Trofeo Zamora, que distingue al portero menos goleado del campeonato.

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Ante el Alavés, Flick apostó por Tek, que encajó un gol, aunque dejó buenas sensaciones. Para optar al Zamora es necesario disputar un mínimo de 28 encuentros ligueros, una cifra que Joan ya ha superado, con una media de 0,71 goles recibidos por partido. Una lesión de rodilla le obligó a perderse seis jornadas, pero regresó manteniendo el mismo nivel competitivo. Este verano espera tener también un papel protagonista en el Mundial.