Flick aclara el futuro de Lewandowski en el Barça

El entrenador del Barça, Hansi Flick, habló sobre el futuro de Lewandowski, una de las grandes decisiones que deberá tomar el club de cara a la próxima temporada. El técnico blaugrana recalcó que ahora lo importante es intentar lograr los objetivos y que habrá tiempo para hablar con el futbolista sobre un tema crucial para la planificación: "Tenemos un gran objetivo esta temporada y dos títulos por jugar y por intentar ganar esta temporada. Tengo claro que debemos estar centrados en eso y luego ya veremos lo que pasa. Hay tiempo, pero ahora hay que poner todos los sentidos en la competición por encima de todo".

Eso sí, Flick dio un dato muy importante sobre el delantero: "Estamos muy contentos con Robert y con su rendimiento. Va a volver y puede jugar ante el Athletic sin problemas. Es un jugador fantástico, un gran delantero y tenemos claro que puede marcar 25 o 30 goles por temporada. Eso está al alcance de muy pocos", sentenció el entrenador alemán.

Flick tiene muy claro que Lewandowski sigue siendo uno de los mejores delanteros del mundo, sobre todo por eficacia goledora y que en el mercado hay pocos futbolistas que puedan aportar sus cifras. El alemán sabe perfectamente cuál es el estado físico del polaco y lo que podría dar en el futuro, por lo que el entrenador tendrá un papel fundamental en la decisión que tomen sobre su posible renovación.

Entrenador y delantero tendrán una charla a finales de temporada para consensuar una decisión. Lewandowski ya dejó claro que se toma unos tres meses para tomar una decisión final sobre su futuro. El polaco tiene varias ofertas millonarias encima de la mesa, pero prioriza seguir en el Barça. Estaría dispuesto a rebajarse el salario y a firmar por solo una temporada aceptando un rol más secundario, pero el club blaugrana no tiene claro su futuro. De hecho, la dirección deportiva está buscando goleador en el mercado y tienen claro que algo se debe mover arriba.