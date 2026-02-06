Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sorteo Copa del ReyA qué hora es el sorteo Copa del ReyRival Barcelona CopaCruces Copa de la ReinaResumen Madrid-BarçaFichajes NBALesión Laia AleixandriFernando AlonsoJuegos Olímpicos InviernoSemifinales Copa ReinaCucurella Adama TraoréMadre MbappéLesión Ter StegenLesión DoncicBaskonia-Barça horarioVíctor FontRashfordLuis Campos PedriCarolina MarínTopuriaClasificación Volta Comunitat ValencianaEtapa 3 Volta Comunitat ValencianaDónde ver Seis NacionesJuegos Olímpicos InviernoJuan JoséBalizaCruces playoffs ChampionsFechas playoffs ChampionsPasapalabraPensionistasAlguersuari AlonsoLotería NacionalAyuda Seguridad Social
instagramlinkedin

FC BARCELONA

Flick aclara el futuro de Lewandowski en el Barça

El delantero acaba contrato a finales de temporada

Lewandowski, durante el partido ante el Elche

Lewandowski, durante el partido ante el Elche / AP

L. Miguelsanz

L. Miguelsanz

Robert Lewandowski acaba contrato a finales de temporada y el Barça debe decidir si apuesta por su continuidad por un año más o bien sale al mercado a buscar un nuevo delantero centro. El polaco quiere seguir y está a la espera de que el club blaugrana se posicione. Esperará hasta el final y Hansi Flick quiso aclarar la situación: "Lo que siento ahora es que hemos hablado varias veces. No tiene que pensar en la próxima temporada, tiene que centrarse en esta. Está haciendo un buen trabajo, a veces quiere jugar más, en los partidos importantes, 90 minutos, pero no siempre puede ser así".

El entrenador comentó que la decisión sería deportiva y se tomará en el momento adecuado para todas las partes: " Le encanta jugar para el Barça, veremos lo que pasa al final de la temporada. No sabemos qué puede pasar, no es el momento de hablar de esto. Tenemos la estabilidad y la queremos mantener en le futuro. Ya habrá tiempo", señaló.

Lewandowski se ha ofrecido a continuar rebajándose su salario y adoptando un rol más secundario si es preciso el próximo año, pero todo va a depender del rendimiento que tenga el polaco en los últimos meses de temporada. El club valora su comportamiento y sus goles y la ascendencia que tiene en el vestuario, aunque hay opciones de firmar a un delantero top. También dependerá de cómo esté la economía del Barça en verano.

Noticias relacionadas y más

El Barça le ha pedido calma a Lewandowski y su entorno, pero el polaco ya ha deslizado que le gustaría aclarar su futuro como máximo a finales de abril. Y es que tiene ofertas importantes encima de la mesa y debe dar el paso de salir o no. Esperará al Barça hasta el final.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL