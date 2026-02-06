Flick aclara el futuro de Lewandowski en el Barça

Robert Lewandowski acaba contrato a finales de temporada y el Barça debe decidir si apuesta por su continuidad por un año más o bien sale al mercado a buscar un nuevo delantero centro. El polaco quiere seguir y está a la espera de que el club blaugrana se posicione. Esperará hasta el final y Hansi Flick quiso aclarar la situación: "Lo que siento ahora es que hemos hablado varias veces. No tiene que pensar en la próxima temporada, tiene que centrarse en esta. Está haciendo un buen trabajo, a veces quiere jugar más, en los partidos importantes, 90 minutos, pero no siempre puede ser así".

El entrenador comentó que la decisión sería deportiva y se tomará en el momento adecuado para todas las partes: " Le encanta jugar para el Barça, veremos lo que pasa al final de la temporada. No sabemos qué puede pasar, no es el momento de hablar de esto. Tenemos la estabilidad y la queremos mantener en le futuro. Ya habrá tiempo", señaló.

Lewandowski se ha ofrecido a continuar rebajándose su salario y adoptando un rol más secundario si es preciso el próximo año, pero todo va a depender del rendimiento que tenga el polaco en los últimos meses de temporada. El club valora su comportamiento y sus goles y la ascendencia que tiene en el vestuario, aunque hay opciones de firmar a un delantero top. También dependerá de cómo esté la economía del Barça en verano.

El Barça le ha pedido calma a Lewandowski y su entorno, pero el polaco ya ha deslizado que le gustaría aclarar su futuro como máximo a finales de abril. Y es que tiene ofertas importantes encima de la mesa y debe dar el paso de salir o no. Esperará al Barça hasta el final.