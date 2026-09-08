Flick acepta el desafío de la Champions: "Tenemos calidad para ganarla y veo mucha comunicación en el grupo"

Hansi Flick acepta con naturalidad que se haya instalado la obsesión por la Champions en el ambiente en su tercera temporada en el banquillo. El arranque fulgurante del equipo en LaLiga, con cuatro victorias y goleadas arrolladoras, no ha hecho más que alimentar las expectativas de cara al debut ante el Feyenoord en el Spotify Camp Nou.

"Al final, todos los grandes clubs sueñan con ganar la Champions. Es el torneo más grande y tenemos calidad para ganarla, pero debemos demostrarlo. Y lo queremos hacer", empezó diciendo.

La temporada pasada, el Atlético volvió a castigar la defensa adelantada del Barça y supo sacar provecho de las bajas significativas de los azulgrana. Flick apuntó entonces a la falta de experiencia del equipo y a la necesidad de contar con más liderazgos. Esta temporada, asegura, ve más comunicación en el equipo, que cuenta además con muchos representantes del último campeón del mundo.

"En este momento todo se ve bien. Tenemos muchos jugadores con experiencia. Veo mucha calidad, mucha intensidad, todos siguen nuestra idea y veo también mucha comunicación en el campo. Y eso es importante en los grandes equipos: hablar, ayudarnos, estar comunicados. Todo el mundo está listo ahora y eso es bueno".

La gestión de los egos

La llegada de refuerzos de muchísimo nivel ha provocado aún más competencia en el equipo, una situación que puede generar tensiones en el vestuario porque todos quieren jugar.

Flick asume que gestionar los egos de un vestuario forma parte de su trabajo. Y recuerda que observa a todos sus jugadores cada día.

"Sé que hay jugadores que no están contentos con su situación. No están felices, pero es normal: si tienes una plantilla con esta calidad, cada día tienes que mostrar tu talento y aprovechar las oportunidades. No es fácil, pero es parte de nuestro trabajo. Esto es un negocio: tengo la responsabilidad de decidir quién empieza los partidos y veo a mis jugadores cada día. Analizo y decido quién es el mejor para cada partido. Hablo con los jugadores que no juegan, pero es así: tienen que seguir adelante y apretar a sus compañeros".

Flick también se refirió a la posibilidad de ganar la tercera Liga consecutiva, uno de sus grandes objetivos. "Es parte de nuestro objetivo. Queremos ganar LaLiga por tercera vez. Sería algo especial ganar eso".

El alemán tampoco quiso entrar en polémicas sobre los árbitros. "El nivel es alto. Lo dije hace unos meses: siempre tenemos que jugar este fantástico juego y hacen un gran trabajo porque no es fácil. Hay que creer en ellos y sé que no es sencillo. Trato de estar calmado".

Además, destacó la influencia de Lamine en el equipo y se mostró seguro de que tendrá un impacto positivo como uno de los capitanes. "Lamine es un jugador que puede decidir por sí mismo partidos. Le encanta mejorar, lo vemos cada día. Y lo que veo, su responsabilidad, es parte de los capitanes. Es grande y la mejor parte es que él se divierte jugando y está a un nivel top".

Las votaciones para el Balón de Oro

Finalmente, se refirió al Balón de Oro y a las opciones de que algún representante del Barça pueda conquistarlo. Flick volvió a mostrarse escueto sobre los premios pero hizo un guiño a sus futbolistas.

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"Tenemos grandes jugadores y nos haría feliz que alguno ganara el Balón de Oro, pero no es mi trabajo. Veo la calidad, pero para mí lo más importante es la mentalidad".