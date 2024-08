Flick acepta la comparación de Casadó con Kimmich

En el vestuario del primer equipo azulgrana, Marc Casadó ha caído como un torbellino. Muchos ya lo conocían de la temporada pasada, cuando se 'hartó' a convocatorias, pero apenas tuvo minutos. Esta campaña es la suya y dentro del vestuario incluso ya tiene un apodo. Le llaman Kimmich... y no es por casualidad.

Hansi Flick tuvo a Kimmich en el mejor Bayern de Munich que se recuerda, con sextete histórico, y ahora moldea a un Casadó que con 20 años ya es capaz de comportarse como un líder dentro y fuera del terreno de juego.

El técnico alemán, a pregunta de SPORT, aceptó la comparación del canterano azulgrana con el consagradísimo Kimmich. Tras sonreír, reconoció: "Sí, desde el punto de vista físico sería comparable. He visto similitudes en la manera de correr, en la presión de ambos".

Hansi Flick tiene un gran 'feeling' con Marc Casadó / EFE

"Los canteranos entrenan fantástico"

Palabras, sin duda, de elogio para un futbolista al que ya llevaba tiempo observando y extensivas a todos los del filial que están viviendo un sueño en el primer equipo azulgrana.

El técnico del Barça se pronuncia sobre la inscripción de Dani Olmo / PERFORM

"He visto muchos partidos del 'B' de la temporada anterior, lo analicé al detalle y lo que vi me gustó. Lo que he visto desde la pretemporada me ha gustado, va bien", aseguró Flick sobre Casadó. Y añadió: "Como el resto de jugadores, a menudo me habréis escuchado decir que estoy contento con la cantera. Entrenan fantástico y es muy positivo, muy bueno para el resto de futbolistas, hacen un buen trabajo", concluyó Flick, que a cada rueda de prensa evidencia que está realmente 'prendado' de La Masia.