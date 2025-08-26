Flick 'acelera' la integración de Rashford

No esperábamos para nada ya ver de titular a Marcus Rashford en la segunda jornada de Liga. Todo ha ido tan rápido con el británico, que cuesta pensar que no hace ni un mes desde que aterrizó por Barcelona y empezó su andadura de azulgrana.

El británico, además, tenía (y tiene) claro que su rol es el de revulsivo, el de un futbolista capaz de cambiar el guion en las segundas partes. Aceptó llegar al Barça con los ojos cerrados pese ser consciente de que Lamine Yamal y Raphinha son intocables en las bandas. No por ello se resignaba a ser suplente toda la temporada, pero partía sabiendo que lo tendría crudo para asaltar el once de Hansi Flick. Pero el técnico de Heidelberg es poco amante de convencionalismos y ya en el segundo encuentro oficial de la temporada decidió romper el esquema y darle la titularidad.

UN 'SHOCK' PARA EL JUGADOR

Colocó a Raphinha por dentro y zarandeó el ataque para dar cabida al ex del United. Todos presuponíamos una adaptación costosa. No en vano, para el británico es todo nuevo. El país, el idioma, la cultura, la Liga. El estilo. Tras toda una carrera en Inglaterra, salir de la zona de confort para Marcus conllevaba (o eso creíamos) un proceso lento. Pero Hansi quiso acelerarlo en el Ciutat de València. El alemán quiere tener cuanto antes a pleno rendimiento al atacante. Que se empape del juego del equipo, de la conexión con el vestuario dentro y fuera del campo.

CALENDARIO

Esta estrategia de Flick responde, básicamente, a que necesita a todas las piezas a pleno rendimiento y entendiendo el engranaje y el sistema cuando lleguen, en breve, las semanas con doble partido. Habrá mucha rotación, onces distintos. Precisará el de Heidelberg que la segunda unidad responda ante una carga ingente de minutos por delante. Ya se vio el curso pasado. Habrá lesiones, contratiempos. Y una plantilla mínimo de 18-20 piezas capaces de dar el callo y de rendir al máximo en cualquier momento.

Balde fue un incordio para el Levante / Dani Barbeito / SPO

Volviendo a Marcus, en estos dos primeros partidos ya le hemos visto destellos. Ante el Levante se encaró, salió airoso en un par de ocasiones. No terminó de afinar los metros finales, pero no es algo que preocupe a Flick. Su sustitución al descanso no responde a un toque de atención ni a que no rayara a buen nivel. Simplemente, Hansi reubicó a Raphinha y buscó con Olmo más claridad por dentro.

SPORT

Además, Rashford irá poco a poco. El curso pasado arrastró varios problemas físicos y hay que gestionar y dosificar bien sus apariciones. Por ahora, la pretemporada ha sido muy buena, ha respondido bien a la carga física y en general (y pese a su timidez y barrera idiomática) se está adaptando bien. Eso sí, con Flick deberá estar siempre en guardia.