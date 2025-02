Flick acaba con los 'regalos' en el Barça: no hay minutos para muchos suplentes

Se acabaron los premios, las pruebas o las concesiones. La gestión de Hansi Flick a partir del mes de enero es clara y está dando minutos a los jugadores que considera imprescindibles en el tramo decisivo de la temporada sea cual sea el resultado. Hay futbolistas que van a jugar muy poco o nada desde ahora hasta mayo ya que el técnico alemán considera imprescindible mantener activos a los futbolistas que van a ser importantes. Pablo Torre, Ansu, Christensen o Iñaki Peña pueden ser algunos de los damnificados en una clara lista de los futbolistas que podrían estar en el mercado a partir de junio.

Hansi Flick dio minutos a prácticamente todos los jugadores en la primera parte de la temporada. Y lo hizo por necesidad a causa de las lesiones, sobre todo en defensa y en el centro del campo. El entrenador se vio obligado a echar mano del fondo de armario aunque su gestión a partir de enero ha sido clara: solo juegan los futbolistas incuestionables, que van rotándose y acaban teniendo minutos a pesar de que los encuentros estén resueltos. Flick quiere mantener activos a un grupo de 16-17 jugadores, que serán los importantes en el tramo en el que se decidirán los títulos.

Es evidente que la gestión de minutos ha dejado fuera de juego a algunos futbolistas que, en algún tramo del curso, se habían sentido importantes. El caso más paradigmático es el de Iñaki Peña, que ha pasado de ser titular indiscutible a ni jugar en la Copa. Flick ha dejado muy claro que Szczesny es el número uno en la portería y, salvo sanción o lesión, lo va a jugar todo de aquí a finales de temporada.

Otro futbolista que ha desaparecido es Pablo Torre, que ya prácticamente no entra en las rotaciones. El cuerpo técnico está muy satsifecho con su trabajo pero creen que tiene varios jugadores por delante y no tendrá minutos. El ex del Racing sabe perfectamente su situación y, aún así, ha decidido quedarse a la espera de que pueda tener alguna oportunidad si hay lesiones de aquí a final de curso. Será difícil. Y el caso de Ansu Fati ya está bastante claro. No entra en los planes de Flick, que intentará mejorarle en los entrenamientos aunque no cuenta para nada en los partidos oficiales y en verano se deberá buscar una solución.

En este grupo también estará Christensen, ahora lesionado, quien también tiene claro que puede quedarse en blanco toda la temporada. No es que a Flick no le guste el jugador sino que ha apostado por otros y el danés entrará demasiado tarde en este curso por lo que solo jugaría en caso de necesidad. Los canteranos Pau Víctor, Héctor Fort y Gerard Martín también entran dentro de este grupo aunque su gestión es distinta. Son activos por los que se quiere apostar en el futuro y algo más de presencia van a tener.

La idea de Flick es mantener en tensión al grupo elegido de futbolistas. Habrá rotaciones entre ellos y prácticamente todos tendrán minutos en los partidos que restan. Otra cosa será el once titular en el que los técnicos mantienen alguna duda dependiendo el tipo de partido que se vaya a disputar. La gran mayoría de posiciones están más que dobladas y con este reparto de minutos, el cuerpo técnico espera que todos lleguen a su punto óptimo en el tramo decisivo.