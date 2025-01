Flick abre la puerta de la Champions a Szczesny

La Supercopa de España marcó un antes y un después en la portería del FC Barcelona. Wojciech Szczesny aprovechó en las semifinales contra el Athletic Club el castigo a Iñaki Peña por llegar tarde a la sesión de activación previa al partido. El polaco tuvo continuidad en la final frente al Real Madrid, pero fue expulsado. Para acabar de rizar el rizo, Peña estuvo a la altura de la delicada situación en el clásico y defendió a las mil maravillas el arco blaugrana para amarrar el primer título de la temporada.

Esta situación provocó que Hansi Flick tuviera que deshojar la margarita de la portería en los días previos a la visita al Getafe. El técnico alemán apostó por el alicantino en el Coliseum Alfonso Pérez y parecía que el debate quedaba cerrado. En la rueda de prensa previa al encuentro de Champions League contra el Benfica, sin embargo, el teutón dejó muy abierta la posibilidad de que Szczesny sea el encargado de defender la portería del Barça en Champions.

“Lo veremos mañana. Dije que la situación ha cambiado mucho porque vimos que Tek está capacitado para jugar como hizo en la Supercopa. Su personalidad es increíble, es un campeón, me gusta mucho cómo está en el campo y cómo se muestra. Mañana veremos quién juega. Ya lo hemos hablado, pero no puedo decir nada”, fue la respuesta de Flick, que no escatimó en elogios a la hora de valorar el rendimiento de Szczesny y aseguró que es "uno de los mejores fichajes que hemos hecho".

"No solo por su forma de jugar sino por su apoyo a los jugadores. Es magnífico verlo y como le muestra su experiencia a los jóvenes", sentenció al respecto.