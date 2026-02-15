Flick 'abraza' el regreso de Raphinha

El FC Barcelona ultima los preparativos para su visita al Girona en Montilivi en la que el conjunto blaugrana buscará la victoria para recuperar el liderato de LaLiga. Después del contundente toque de atención en la Copa del Rey con la goleada sufrida ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, el equipo de Hansi Flick quiere pasar página y reencontrarse con el triunfo y sus mejores sensaciones en la competición de la regularidad.

No hubo ninguna sorpresa en la última sesión del Barça previa al derbi catalán en tierras gerundenses. Raphinha se ejercitó con el grupo por tercer día consecutivo y, salvo sorpresa, debería recibir el alta médica y estar a disposición del míster alemán tras perderse los duelos ante el Albacete, el RCD Mallorca y el Atlético de Madrid. La sobrecarga en el aductor de la pierna derecha le ha apartado un poco más de tiempo del esperado de los terrenos de juego, pero el extremo brasileño está preparado para volver a la acción. Excelentes noticias para los intereses del Barça.

Raphinha, de hecho, charló afectuosamente con Flick antes del inicio del entrenamiento. El atacante le intentó hacer un caño al técnico en su ingreso al césped del Camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, pero el teutón se defendió bien. Después intercambiaron algunas palabras en las que se pudo evidenciar una vez más la gran sintonía que existe entre Hansi y uno de los 'pilares' de su proyecto. Seguro que lo echó mucho de menos en el Metropolitano.

Sin 'milagro' de Rashford

Tal como informamos en SPORT, el delantero inglés estaba prácticamente descartado para el duelo contra el Girona y su ausencia en la sesión de este domingo lo acabó de confirmar. Marcus se perderá su segundo partido consecutivo tras ser baja de forma inesperada para la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

Rashford, uno de los mejores del Barça en el último triunfo liguero, el fin de semana pasada ante el RCD Mallorca en el Spotify Camp Nou, se perdió el duelo frente al Atlético por unas "molestias en la rodilla izquierda derivadas de un golpe" recibido precisamente contra el conjunto balear. La clasificación directa para los octavos de final de la Champions League provocará que los de Flick tengan un final de mes de febrero muy tranquilo (tras el derbi catalán solo disputará dos encuentros y en el Spotify Camp Nou, ante Levante y Villarreal), por lo que el británico tendrá tiempo para recuperarse bien.

Marcus Rashford, durante un entrenamiento del Barça / FC Barcelona

Kochen, Jofre Torrents, Tommy y Juan Hernández fueron los canteranos que formaron parte de un entrenamiento en el que tampoco participaron, evidentemente, los lesionados de larga duración Gavi y Andreas Christensen. Tampoco un Pedri que hace más de una semana que pisa césped y próximamente debería dar el siguiente paso en su proceso de recuperación.