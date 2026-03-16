El Barça ya se mueve para renovar a Flick

Son días intensos en Barcelona tras la victoria de Joan Laporta, que fue reelegido como presidente del Barça y seguirá al frente del club durante los próximos cinco años. Uno de los mayores logros que se le recordarán al presidente en esta etapa es haber apostado por Hansi Flick. El técnico alemán, que prácticamente no necesitó periodo de adaptación en su llegada, ha cambiado los esquemas del equipo y ha reconstruido un proyecto competitivo sin necesidad de retocar demasiadas piezas. Con su llegada, la dinámica del equipo ha dado un giro completo y se ha construido un Barça claramente ganador, capaz de enganchar de nuevo a una ciudad y a una afición que hacía tiempo que no disfrutaba tanto con el fútbol.

Una de las tareas pendientes de esta directiva —que en el último año ha llevado a cabo un plan renove extendiendo los contratos de los futbolistas más importantes de la plantilla— era la renovación del técnico alemán. El propio Flick, en más de una ocasión, ha manifestado su deseo de ir renovando año a año y sin prisas. A sus 61 años, el entrenador de Heidelberg también ha explicado públicamente que no tiene la intención de alargar demasiado su carrera en los banquillos, ya que quiere priorizar su vida familiar y pasar más tiempo con sus nietos.

Cumbre en Barcelona

Por ese motivo, la actual junta directiva decidió dejar la renovación del entrenador para después de las elecciones. Con el nuevo mandato de Laporta ya confirmado y el proceso electoral resuelto, el club ha empezado a moverse para abordar uno de los temas clave del proyecto deportivo. De hecho, según ha podido saber Diario Sport, Deco y el agente del teutón, Pini Zahavi, se reunieron el pasado sábado en Barcelona en un encuentro informal para hablar de la situación de Flick, cuyo contrato con el club termina en junio de 2027. Entre ambos existe una relación cercana desde hace tiempo y aprovecharon la ocasión para comentar distintos temas relacionados con el futuro del entrenador.

El Barça es plenamente consciente del impacto que ha tenido Flick en el equipo y de su capacidad para sacar el máximo rendimiento a la plantilla, por lo que en todo momento respetará los tempos de un técnico que ha demostrado que puede construir un equipo competitivo apoyándose también en jugadores jóvenes y en futbolistas de la cantera, algo que en el club se valora especialmente.

Por eso, desde el Barça ya han transmitido al entorno del entrenador su deseo de ampliar su contrato. Sin embargo, Flick está ahora mismo totalmente centrado en la temporada. Las sensaciones entre las partes son muy buenas y el técnico está cómodo en Barcelona, con ganas de seguir, pero considera que todavía es pronto para hablar de una renovación formal. En absoluto hay dudas sobre su futuro, sino simplemente de una cuestión de tiempos: prefiere esperar a que avance un poco más la temporada antes de abordar ese tema.

Flick, reunido con su agente

Además, durante el día de hoy Zahavi también se ha reunido con Flick. El superagente israelí y el técnico alemán mantienen desde hace años una relación de gran confianza y se han citado para comer en un céntrico hotel de Barcelona y ponerse al día. En esa conversación también se ha comentado la situación del entrenador y, una vez más, Flick ha insistido en que su prioridad ahora es la temporada y que prefiere ir paso a paso antes de hablar de su futuro.

Por ahora, las posturas de todas las partes están claras. En el Barça están encantados con el rendimiento de Flick y así se lo han trasladado a su entorno. Si dependiera únicamente del club, la renovación del técnico alemán podría cerrarse mañana mismo. Flick, por su parte, comparte la buena sintonía y ve con buenos ojos continuar en el proyecto, aunque prefiere esperar un poco más y dejar que la temporada avance antes de dar cualquier paso definitivo.