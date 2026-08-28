El 'flechazo' de Flick con Gordon: "Es arrollador"

Si hubiera que elegir un fichaje que se identifique 100% con la filosofía y metodología de Hansi Flick, este seguramente sería Anthony Gordon. El británico ha caído de pie en el Barça y en el vestuario. Pero sobre todo en el ideólogo del técnico germano porque tiene todos los ingredientes que busca en un 'soldado': no escatima esfuerzos, es eléctrico lanzando los desmarques y tiene buena toma de decisiones en 3/4 de campo.

Gordon celebra con Fermín un gol en Elche / FCB

Si el club azulgrana hizo una apuesta tan importante y llevó de forma tan sigilosa la operación fue, en buena parte, por la influencia de Flick. Tras un año en el que los problemas físicos de Raphinha lastraron mucho al equipo, que se vio despojado de su perfil más intenso en la primera línea de presión y más punzante atacando el espacio, Hansi quería buscar una solución.

Flick, vacío sin Raphinha

Y ese perfil que podía llenar el vacío de Rapha era Anthony. El británico estrenó titularidad este jueves en el Spotify Camp Nou ante el Athletic Club. Y dejó bien patente su sello de identidad. Asfixiante en la presión y tirando desmarques de todos los tipos y colores aprovechando esa potencia y esa chispa que atesora.

FCB

No será, seguramente, de los que vaya a levantar al público del coliseo barcelonista por sus filigranas y florituras como Lamine, pero sí por su entrega y eficiencia. Gordon estuvo 80' sobre el verde (fue relevado por Adeyemi) y cuajó un partido muy completo. Sin tantos 'tangibles', pero con una contribución clave.

Solo hay que echar un vistazo a sus registros defensivos: tres recuperaciones de balón, 5/9 en duelos ganados, 15 carreras. Dos disparos, 3/3 en regates completados.

Brotes de la 2025/26

El analista de 'Movistar' y la Cadena SER Fermín Suárez nos hace un balance exprés: "Vuelvo a detectar el vigor que exhibieron los de Flick en el arranque de la 2024-25. El balón vuela y hay mucho vértigo arriba. Se hinchan a desmarques Raphinha, Fermín y Gordon. Claridad en la idea, ritmo, profundidad y buena ocupación de espacios".

Anthony Gordon, durante el Gamper / EFE

Y más sobre Gordon: "Qué espectáculo es. Menuda energía, menuda repetición de esfuerzos. Decide bien, lo hace fácil, ofrece continuidad, presiona, vuelve, conduce, precisa los envíos. Completísimo y físicamente arrollador". Es un 'flechazo', nunca mejor dicho, ipso facto con Flick y su idea. Una bocanada de aire fresco y una pieza que cobra sentido ya desde el primer momento.

Culto al cuerpo

Si a eso le añadimos que Anthony es un erudito de cuidarse al extremo, profesionalidad elevada al cuadrado. Un aspecto que nos recuerda a Lewandowski, pero en su caso con 25 años. Lo que parecía, a ojos de algunos, un sobrecoste, empieza a coger tintos de precio justo. O de gran operación a tenor de las burradas que se vienen pagando en Inglaterra.