Fisnik Asllani marca un golazo con Kosovo y alimenta su posible llegada al Barça

El radar de la secretaría técnica del FC Barcelona no descansa, y uno de los nombres que más enteros está ganando para reforzar el ataque azulgrana la próxima temporada sigue haciendo méritos para aterrizar en el Camp Nou. Fisnik Asllani (23 años), delantero del Hoffenheim, se vistió este jueves de héroe nacional con la selección de Kosovo en un partido que pasará a la historia.

Un golazo en una noche de locura

En la semifinal de la repesca europea para el Mundial 2026, el combinado kosovar protagonizó un auténtico festival ofensivo ante Eslovaquia que terminó con un marcador de locura: 3-4. El momento clave del encuentro llegó al inicio de la segunda mitad, cuando Asllani, haciendo gala de su imponente 1,91 m de altura, conectó un espectacular remate de cabeza para poner el 2-2 en el marcador.

Ese golazo fue la chispa que encendió la histórica remontada de su equipo, aportando el dominio físico y la pegada que tanto busca el Barça. Ahora, Kosovo se encuentra a un solo partido de sellar un billete inédito para la gran cita mundialista de este verano.

El delantero habló para el medio kosovar 'Telegrafi' tras la victoria: "Creo que todos los goles fueron muy importantes, pero estoy muy contento de haber marcado de nuevo. Sí, gracias a Dios ganamos el partido hoy".

También tuvo tiempo de analizar el partido crucial contra Turquía que le daría a Kosovo su primera participación en una Copa del Mundo tras su incorporación oficial a la UEFA y la FIFA en el año 2016: "Será un partido muy difícil, como todos los que hemos jugado hasta ahora, pero creo que daremos lo máximo. Las posibilidades existen; en general, los partidos contra selecciones nacionales no son fáciles, pienso que también será un partido difícil para ellos, pero ya veremos".

El enésimo guiño en redes sociales

Pero el impacto de Asllani no se limita únicamente al césped. El atacante sabe perfectamente que el Barça lo sigue de cerca como candidato para la delantera y, lejos de esconderse, alimenta la ilusión de los culés.

Captura de pantalla del carrusel de imagenes de la cuenta @fisnikasllani / @fisnikasllani

Si hace unos meses el jugador ya declaró en una entrevista que "el club de mis sueños siempre ha sido el FC Barcelona", esta misma semana ha vuelto a avivar los rumores con una reciente publicación en su cuenta de Instagram, en la que se le podía ver siguiendo de cerca el encuentro entre Barça y Newcastle United. Un 'guiño' que se suma a su historial de acercamientos, como cuando presenció el derbi frente al Espanyol desde la grada o cuando posó en una fotografía junto a Xavi Hernández en Qatar.

Con equipos como Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, Chelsea o Tottenham al acecho, un precio de salida asequible y con el futuro de Lewandowski y Ferran en el aire, la dirección deportiva del Barça con Deco a la cabeza ya sabe que tendrá que mover ficha con rapidez si no quiere que se le escape el 'killer' de moda en Europa.