Fisnik Asllani, entre el interés del Barça y el sueño de la Champions: "Se me pone la piel de gallina"

El nombre de Fisnik Asllani aparece subrayado en rojo en las oficinas de los grandes clubes europeos. No es ningún secreto que el Barça sigue de cerca al prometedor delantero del Hoffenheim, que está cuajando una temporada espectacular con números de primer nivel.

Fisnik Asllani lleva la bola al centro del campo tras el gol al FC Augsburg / ANNA SZILAGYI / EFE

Consciente de todo el ruido que genera su futuro, el atacante kosovar ha roto su silencio en una entrevista exclusiva para Sky Sport en Alemania. Sus declaraciones, en medio del aluvión de rumores, han dejado muy claro que se siente preparado para dar el salto al siguiente nivel.

El himno de la Champions y la "piel de gallina"

Cuestionado directamente sobre su futuro y su deseo de pisar la máxima competición continental, Asllani no se anduvo con rodeos. El internacional por Kosovo se sinceró mostrando su cara más ambiciosa: "Naturalmente, la Liga de Campeones es el sueño de cualquier futbolista. Pienso que es un sentimiento hermoso jugar en ella. Se me pone la piel de gallina solo con verla por televisión y escuchar el himno".

Fisnik Asllani celebra su gol con el Hoffenheim / INSTAGRAM @fisnikasllani

El jugador fue más allá y reconoció que es una meta casi vital: "Siempre veo la Champions junto a mi padre, así que jugar algún día en ella es un gran objetivo. Es algo con lo que sueño desde que era un niño pequeño". Unas declaraciones que en clave Barça se pueden leer como un claro 'guiño' a un club que siempre ofrece ese gran escaparate europeo.

El Barça sigue posicionado frente a la Premier

Las palabras de Asllani en Sky Sport llegan pocas semanas después de que los rumores sobre su desembarco en el FC Barcelona explotaran. Cabe recordar que su propio agente, Ayman Dahmani, ya había agitado el avispero confirmando los contactos: "El interés del Barcelona por el jugador es real en este momento, y el club catalán se ha puesto en contacto con nosotros".

Fisnik Asllani celebra su gol al Hamburgo / Associated Press/LaPresse / LAP

La dirección deportiva culé ve en él un perfil ideal, móvil y con gran capacidad de asociación, para heredar a medio plazo el peso ofensivo de Robert Lewandowski. Sin embargo, la batalla en los despachos no será fácil: gigantes de la Premier League como el Chelsea y el Tottenham, además del Bayern de Múnich, también aprietan fuerte por un jugador cuya cláusula de salida podría rondar entre los 25 y 29 millones de euros.

El presente en Hoffenheim y el golpe con Kosovo

Pese al ruido mediático, Asllani demostró madurez en la entrevista y aseguró estar centrado en revertir la irregular situación del Hoffenheim en la Bundesliga, destacando el buen ambiente del vestuario y el liderazgo de su compañero Oli Baumann. "Oli es un supertipo, nos hemos vuelto a reír a carcajadas en los entrenamientos", comentó.

También tuvo palabras sentidas sobre la reciente y dolorosa eliminación de Kosovo de la carrera por el Mundial, asegurando que "lo dimos todo, lamentablemente al final no alcanzó, pero seguiremos trabajando para cumplir el sueño del Mundial algún día".

Asllani sigue quemando etapas a una velocidad de vértigo. Sus goles en la Bundesliga y su madurez ante los micrófonos demuestran que está listo. Ahora, la pelota está en el tejado de Joan Laporta y Deco para convertir ese sueño que Asllani veía en la tele con su padre en una realidad vestida de blaugrana.