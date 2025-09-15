Los fisios de la RFEF confirmaron al Barça las molestias de Lamine Yamal

Lamine Yamal causó baja para el partido del FC Barcelona frente al Valencia, correspondiente a la 4ª jornada de LaLiga EA Sports debido a "unas molestias en el pubis que le impiden entrenarse y jugar a día de hoy", tal y como rezaba el comunicado médico que emitió el club blaugrana el sábado al mediodía. Unas molestias que el delantero arrastró durante el último parón internacional con la selección española y que le impidieron vestirse de blaugrana este fin de semana.

"Se fue con molestias y regresó con dolores. En la selección le dieron analgésicos y aun así jugó 79 minutos en el primer partido y 73 minutos en el segundo. Esto no es cuidar a los jugadores. España tiene grandes jugadores y tiene que cuidarlos. Esto es lo que puedo decir, estoy triste", dijo Hansi Flick en la rueda de prensa previa al encuentro liguero de este domingo.

La relación entre el Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el FC Barcelona es cordial y fluida, y también lo fue en este reciente parón de selecciones: en Bulgaria y Turquía se intercambiaron comunicados sobre el estado de los jugadores blaugranas. Con Javier Galán, uno de los fisioterapeutas de la selección y de máxima confianza para los jugadores del Barça (trabaja con ellos en Barcelona una vez por semana), y con Claudio Vázquez, jefe de los servicios médicos de la RFEF, al frente.

Intercambio de mensajes

En una de estas comunicaciones, la Federación confirmó que Lamine Yamal tenía dolor y en otra confirmaron que el jugador se había quedado en el hotel sin entrenar y que le había infiltrado voltaren para aliviar las molestias.

Finalmente, en otro mensaje, desde la selección española se informó que dejaban en manos del propio futbolista la decisión de volver. Algo que molestó al FC Barcelona, puesto que consideran que esta decisión debería haber recaído sobre los experimentados servicios médicos de la RFEF y no sobre un chico de 18 años que todavía no conoce al 100% los límites de su cuerpo.