FC BARCELONA
La Fiscalía acusa a Bartomeu de un delito continuado de administración desleal por pago de comisiones ilegales
Considera que se abonaron 13 millones de euros en comisiones "causando perjuicio económico al club"
La Fiscalía Provincial de Barcelona ha presentado, según 'El Mundo', un escrito en el que acusa al expresidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, y sus más estrechos colaboradores de administración desleal por el pago de una serie de comisiones que considera ilegales. En concreto, la Fiscalía cree que la actuación de Bartomeu habría "causado perjuicio económico" al club por unos 13 millones de euros en casos concretos como los fichajes de Malcom o el de Griezmann.
En el escrito de denuncia, el Ministerio Público asegura que Bartomeu "omitió sus deberes de diligencia y lealtad en la gestión de un patrimonio que le era ajeno, usurpando además una capacidad que le correspondía a la Junta Directiva, a quien ocultó la realidad de varias operaciones".
La denuncia se centra en algunos casos como el del fichaje de Malcom, procedente del Girondins de Burdeos, y por el que se abonaron unos diez millones de euros de comisión en la operación: "acordó el abono a intermediarios con los que el club no había contratado determinadas cantidades derivadas de labores para la contratación, causando, en consecuencia, un perjuicio económico al club".
También ha reporbado la Fiscalía el pago de honorarios a los abogados que consiguieron un acuerdo de conformidad en el caso Neymar, con una minuta de 1,7 millones de euros al abogado José Ángel González Franco "sin haber informado ni haber sometido a votación dicho acuerdo a la Junta Directiva".
Por último, la denuncia de la Fiscalía considera ilegal un pago de 1,5 millones de euros llevado a cabo por el club para acometer el 'Espai Barça' y le atribuye a Bartomeu en esta operación un nuevo quebranto a las arcas de la entidad azulgrana.
Bartomeu y el exconsejero delegado del club, Óscar Grau, están citados en el Juzgado el próximo 24 de octubre para declarar como imputados y dar su versión sobre los hechos. El expresidente siempre ha querido colaborar con la investigación y explicará los motivos de estos pagos y comisiones que están siendo investigados.
