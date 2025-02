"Firmé con el Barça y después me dio un ictus con 24 años"

Ellie Roebuck fue baja contra el Madrid CFF por un traumatismo craneoencefálico. La guardameta del FC Barcelona espera estar lista para el próximo partido. Mientras, ha concedido una entrevista a la BBC en la que explica todo lo que tuvo que vivir cuando sufrió un ictus.

"Tuve suerte porque podría haber perdido la visión. La mayoría de personas que sufren un ictus pierden la visión periférica. Tendría que haber dejado el fútbol. Por suerte, no pasó", recuerda Roebuck, que explica que fue sobre la Navidad de 2023 cuando empezó a sentirse mal. "Algo no iba bien. Después de un balonazo, me trataron de una conmoción cerebral, pero ya en enero sabía que era algo más. Por mi tranquilidad necesitaba una exploración cerebral. Tenía miedo, pero no pensaba en un ictus. Cuando me lo confirmaron, mi primera pregunta fue: ¿Volveré a jugar a fútbol?".

Nadie se lo podía asegurar y la noticia llegaba en el peor momento posible, dos semanas después de haberse comprometido con el FC Barcelona. "Estaba en una sala con personas mayores, me enviaron a casa porque el ictus lo había sufrido tres o cuatro semanas antes. Me dijeron que no podía hacer nada en seis semanas, mucho menos ejercicio físico", recuerda la portera del Barça. "No podía pasear al perro, no podía ir a comprar, no podía estar sola. Mis padres hacían turnos para estar conmigo en mi piso de Manchester", dice. "Me hicieron pruebas y descubrieron que tenía un problema en el corazón. Supe entonces que se solucionaría y podría seguir", explica, desvelando también que tuvo el apoyo de dos deportistas, el guardameta checo Petr Cech y el ganador de la Superbowl, Tedy Bruschi.

Roebuck también agradece al Barça "la confianza que mostró en mí. Juego en el mejor equipo del mundo, en el vestuario están las tres nominadas al Balón de Oro. Es todo perfecto", dice, recordando su vuelta a los terrenos de juego 303 días después de su diagnóstico en un partido ante el Betis que el Barça ganó por 4-1. "Ahora valoro más la vida", acaba la portera azulgrana.