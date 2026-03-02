¿Cuántas firmas han entregado Laporta, Font, Ciria y Vilajoana para presentarse a las elecciones del Barça?

Las elecciones del 15 de marzo en el FC Barcelona están cada vez más cerca y este lunes 2 de marzo los precandidatos a la presidencia entregaron las firmas en las oficinas del Spotify Camp Nou.

Para poder ser considerados candidatos debían superar el mínimo exigido: 2.337 firmas Joan Laporta es el que más firmas ha recogido, Víctor Font consolida su alternativa y el resto se mueve en una franja donde cada firma cuenta.

Laporta compareció con un total de 8.171 firmas. En 2021 entregó 10.272, así que ahora presenta 2.101 menos. "Los próximos 5 años serán apasionantes. No es que seamos mejores o peores, pero hemos adquirido una experiencia que es muy importante. Si los socios se deciden por nuestra propuesta, estoy seguro de que viviremos una etapa esplendorosa de nuestra historia", aseguró Laporta.

Laporta presenta 8.171 firmas en el Auditori 1899 / Gorka Urresola

Font, el primero en aparecer por las oficinas del club en el Spotify Camp Nou, entregó 5.140. No solo supera el listón con margen, sino que mejora su punto de partida respecto a 2021, cuando presentó 4.731 (con 4.431 validadas). Es un salto que le permite reivindicar crecimiento.

"Estamos emocionados, más que satisfechos. Damos mas de 5.100 gracias a los socios que nos han apoyado. Hay un clamor dentro del barcelonismo a favor del cambio. Somos un grupo diverso y transversal ejemplar del barcelonismo. Queremos ser respetados, un Barça honesto y transparente", aseguró Font.

Víctor Font presentando sus firmas / GORKA URRESOLA

Luego aparece Marc Ciria, con 2.840 firmas para su 'Moviment 42'. En la práctica, va por encima del mínimo, pero entra en la fase decisiva: la de la validación, donde las duplicidades y los errores pueden castigar. En un proceso en el que se asume que puede caer un porcentaje de papeletas, su cifra le obliga a esperar el veredicto final.

¿Y Xavier Vilajoana? Fue el último de los cuatro grandes precandidatos en entregar sus firmas. El número fue de 1.621. Con esta cifra no pasa el corte y no podrá presentarse como candidato a la presidencia el próximo 15 de marzo.

Firmas recogidas por los precandidatos del Barça Joan Laporta : 8.171

: 8.171 Víctor Font : 5.140

: 5.140 Marc Ciria : 2.840

: 2.840 Xavier Vilajoana: 1.621

El calendario de las elecciones del Barça

Ahora, se abre un proceso de tres días, hasta el 5 de marzo, para validar las firmas recibidas por cada candidato. Los ya candidatos tendrán del 6 al 13 de marzo para exponer sus ideas, debatir con sus contrincantes y ganarse la confianza del socio blaugrana para ser el próximo presidente de la entidad blaugrana.

La fecha marcada para las elecciones al próximo presidente del FC Barcelona es el domingo 15 de marzo, día en el que se celebrará el proceso electoral que designará al próximo mandatario de la entidad blaugrana.

Los 114.504 socios llamados a las urnas tendrán todo el día para acudir a los cinco puntos de votación designados en las cuatro demarcaciones catalanas: Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona y el Principado de Andorra. No se admitirá el voto por correo.