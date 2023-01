La Fiorentina responde: Amrabat no se mueve

Según apuntan en Italia, el club 'viola' no tiene ninguna intención de dejar ir al mediocentro marroquí El Barça se ha interesado en las últimas horas en una cesión con opción de compra no obligatoria

La Fiorentina no piensa facilitar la salida de Sofyan Amrabat al FC Barcelona. En las últimas horas, el club azulgrana se habría puesto en contacto con los agentes del jugador para una posible incorporación en la fecha límite del mercado. La fórmula sería una cesión hasta final de temporada y una opción de compra no obligatoria en junio.

Sin embargo, la no obligatoriedad de esa opción de compra sería un muro insalvable para la Fiorentina, que ya ha respondido. Según apuntan en Italia, el club 'viola' tiene claro que no piensa vender al jugador en este mercado de invierno y menos con una cesión con opción de compra no obligatoria. El jugador se ha revalorizado y de qué manera con el Mundial de Qatar.

El Barça ve en Amrabat una opción más que a tener en cuenta para reforzar la posición de pivote, una demarcación que tiene a Busquets como único futbolista específico. El marroquí daría más agresividad al centro del campo azulgrana y sería un fichaje que se podría adaptar perfectamente a lo que pide Xavi Hernández. Veremos qué pasa en este tramo final de mercado.