La Fiorentina bloquea la salida de Amrabat al Barça y el jugador se niega a entrenar

El Barça quiere una cesión del centrocampista hasta final de temporada La Fiorentina exige una opción de compra obligada en verano

La cesión de Sofyan Amrabat al Barça se complica. En las últimas horas el club azulgrana habría intensificado los contactos con la Fiorentina para intentar la llegada del futbolista marroquí de 26 , pero su actual club, la Fiorentina, no vería factible la operación si no se asegura el cobro de un traspaso una vez finalizada la cesión a final de temporada. Mientras tanto, el jugador presiona a su club para que atienda la propuesta del Barcelona negándose a entrenar. Hoy, Amrabat no participa en la sesión preparatoria de su equipo.

A falta de escasas horas para la finalización del mercado de invierno, y tras concretarse la salida de Héctor Bellerín al Sporting Portugal, el Barça habría retomado los contactos con la Fiore para asegurarse mayor polivalencia y capacidad física en el centro del campo, teniendo en cuenta que Sergi Roberto quedará casi exclusivamente relegado al lateral derecho.

Sin embargo, la intención del Barça es concretar solo la cesión de Amrabat hasta final de temporada y contemplar una opción de compra a ejecutar en función del rendimiento del jugador. Y aquí radica el gran obstáculo que bloquea la transacción. La Fiorentina, bajo ningún concepto, quiere desprenderse del internacional marroquí sin asegurarse un traspaso.

Desde Italia ya se ha ofrecido una alternativa, que pasaría por acceder a la cesión hasta final de temporada y aplicar una opción de compra obligada. Se trata de una fórmula que dejaría atado de pies y manos al Barça y que, en estos momentos, no contempla el área deportiva azulgrana.

Los contactos continúan abiertos y no se puede descartar nada, pero la llegada de Sofyan Amrabat al Barça pierde opciones.