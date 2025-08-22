Una final para encumbrarse en Maracaná

Ganar la Youth League, lo que logró el Barça de forma muy brillante, dio el pasaporte para la Copa Intercontinental Sub-20, torneo de reciente creación en el ámbito de los acuerdos UEFA-Conmebol. Y el destino quiso que el Barcelona de Juliano Belletti se midiera con el Flamengo, el club ahora mismo de referencia en toda Sudamérica, que enlazó su segunda Copa Libertadores Sub-20.

Y el resultado de todo ello es un Flamengo-Barça, el mejor partido del mundo Sub-20, que se disputará este sábado en un escenario colosal como es Maracaná, en Río de Janeiro, donde hay previsión de que pueda haber más de 40.000 'torcedores'. El encuentro empezará a las 21:30 (horario peninsular), por lo que coincidirá de lleno con el Levante-Barça de Liga.

Este mítico emplazamiento, feudo del primer equipo del Mengao, ya acogió la final del 2024, en la que los locales, entonces dirigidos por el excolchonero Filipe Luis (ahora entrenador del profesional), derrotaron al Olympiakos (2-1).

El Juvenil, reconvertido ahora en Sub-20, tendrá el honor de realizar el debut oficial del Barça en territorio brasileño, lo que da un barniz histórico a la final. Las dos únicas participaciones blaugranas en el país pentacampeón mundial son dos encuentros amistosos del magnífico proyecto del Barça Legends, el último de los cuales fue en noviembre de 2024 en Curitiba, donde Romário debutó e hizo dupla con Rivaldo.

El Barça de Belletti saldrá a competir, abrazado a los ideales futbolísticos de La Masia, con aquel estilo de juego innegociable. Las dificultades son mayúsculas, empezando por el hecho de que hasta cinco futbolistas que tendrían que estar en Río de Janeiro se quedaron en Barcelona para ponerse a las órdenes de Hansi Flick ante las dificultades de inscripción que ha habido en este arranque liguero.

El cancerbero estadounidense Diego Kochen, Jofre Torrents (el lateral izquierdo del futuro que debutó en Mallorca), Dro (una de las grandes sorpresas de la pretemporada del primer equipo), Toni y Guille Fernández son las bajas anunciadas. Este quinteto de titulares es clave para Juliano.

El Barça, que está en pretemporada, tendrá el reto de enfrentarse a un equipo físicamente superior, que encara la final en el pico de forma de todo el año, como el técnico rubro-negro Bruno Pivetti explicó en una entrevista a SPORT.

Los brasileños, que van casi al completo (solo una de sus estrellas emergentes, el '9' Wallace Yan, está en el primer equipo), ya dieron muestras de su potencial un mes atrás. En un amistoso en Río de Janeiro, golearon por 5-1 al primer equipo del Bayer Leverkusen, de Erik ten Hag, que hacía la pretemporada en tierras brasileñas. Fue toda una declaración de intenciones.

Belletti conformará un once en el que mantendrá la esencia del equipo campeón continental, apostando por la versatilidad táctica. Ante las ausencias, futbolistas como Jan Virgili, que maneja ofertas incluso del fútbol árabe, están llamados a dar un paso hacia delante. El Barça tiene que ser más Barça que nunca: un bloque competitivo.

En el Flamengo, hay futbolistas con mucho más recorrido en la élite, como el central João Victor, integrado en la dinámica del equipo de Filipe Luis; Matheus Gonçalves, que maneja ofertas del exterior y podría cerrar su salida tras este encuentro; o el extremo Lorran, muy seguido por los scouts del Viejo Continente.

Por el estilo de juego ofensivo de ambos contendientes, el buen fútbol está asegurado en un encuentro que ha despertado muchísima atención en Brasil y que será televisado en abierto por la TV Globo, líder indiscutible de audiencia en el país.

Las posibles alineaciones

Flamengo: Lucas Furtado; Daniel Sales, João Victor, Iago, Gusttavo; Fabiano, Pablo Lúcio, Matheus Gonçalves; Lorran, Joshua y Pedro Leão.

FC Barcelona: Eder Aller; Xavi Espart, Alexis Olmedo, Álvaro Cortés, Cuenca; Brian Fariñas, Pedro Rodríguez, Quim Junyent; Juan Hernández, Gistau y Jan Virgili.

Estadio: Maracaná, en Río de Janeiro

Horario: 21:30 (GMT+2, horario peninsular español)