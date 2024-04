¿Qué final de la Champions quiere Pedri?

Pedri, lesionado desde el pasado 3 de marzo, sigue trabajando y avanzando en su recuperación con la mirada puesta en los cuartos de final de la Champions contra el PSG. Desde el Barça, no descartan que pueda estar en la ida, aunque el gran objetivo es que pueda jugar la vuelta en Montjuïc.

Mientras se recupera, el canario ha realizado un chat con The Residency y en él ha explicado sus sensaciones en la presente edición de la Champions. Preguntado por la final que ve, ha dicho lo siguiente: "Barça - Manchester City, aunque un Barça - Real Madrid también estaría bien". Y el azulgrana está convencido que los de Xavi pueden alzarse con el título. "¿Ganar la Champions? Somos el Barça, es muy complicado, pero claro que podemos".

Pedri ha explicado que este lunes, a pesar de tener la plantilla día de fiesta, ha trabajado, pero no ha querido hablar sobre su reaparición: "No hay una fecha concreta, pero de momento todo va muy bien en la recuperación".

El canario ha sido preguntado también por otras cuestiones de actualidad. Por ejemplo, por quien cree que es el mejor jugador del Barça esta temporada. "Es difícil responder, pero me quedo con los más jóvenes, Pau Cubarsí y Lamine", ha dicho. Y también por el incidente entre Iñigo Martínez y un tiktoker. "Entiendo a Iñigo. Al final todos tenemos días mejores y peores, y no está bien que te insulten solo por no hacer una foto, un vídeo o parar el coche, que muchas veces lo hacemos. Con respeto todo es más fácil", ha explicado el centrocampista canario.