¡Filtrada la cuarta equipación del Barça 2026/27: homenaje a Sant Jordi!

Aunque la temporada 2025/2026 aún no ha terminado de manera oficial, el FC Barcelona ya planifica la próxima campaña. El conjunto azulgrana tiene preparada una equipación muy especial que ilusionará a todos los catalanes. Según ha adelantado la cuenta de 'X', memorabilia1899, Nike lanzará una cuarta equipación edición especial que rendirá homenaje al santo patrón de Catalunya.

La nueva camiseta se aleja de los diseños más vibrantes de los últimos años y apuesta por una estética elegante y nostálgica. El color principal es un beige claro combinado con azul marino oscuro y granate, una paleta que recuerda las icónicas camisetas doradas del club de principios de la década de los 2000, según ha informado 'footyheadlines'. El elemento más destacado del diseño es la cruz roja de Sant Jordi sobre un fondo de color ópalo mate, un claro guiño a la identidad catalana y al protector de Catalunya.

Imagen editada de Raphinha con la cuarta equipación del Barça 2026/27 / memorabilia1899

Se trata de una equipación fuera de la rotación habitual (primera, segunda y tercera), pensada como una edición limitada y cargada de simbolismo. De acuerdo con la filtración de memorabilia1899, esta cuarta equipación 'Sant Jordi' se presentará oficialmente a principios de 2027, por lo que los aficionados todavía tendrán que esperar varios meses para poder adquirirla.

La reacción en las redes sociales no se ha hecho esperar y ya genera gran expectación entre los culés, que valoran positivamente este tipo de homenajes a la historia y a la cultura catalana. Con esta nueva filtración, el Barça sigue apostando por equipaciones con alma y significado, tal y como ha hecho en temporadas anteriores. Estaremos atentos a posibles nuevas imágenes o a la confirmación oficial por parte del club.