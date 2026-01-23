La filtración que obligó al Barça a mover ficha con la Grada d'animació

Han sido muchos meses de tensión y malestar en una parte importante de la masa social del Barça, sobre todo aquella vinculada, directa o indirectamente, con la Grada d’animació. El conflicto se había enquistado de tal manera que quienes lo sufrían, tras ser expulsados del estadio, decidieron dar un paso al frente. Se movieron para protestar de forma pública y también interna, interpelando directamente a la entidad. El ruido generado, ante el que el Barça ni se inmutó y siguió con su plan de remodelación del espacio, fue creciendo. Tanto que ha acabado obligando a mover ficha convocando a los grupos a una reunión que se produjo el pasado lunes a la que asistieron representantes de todos ellos. Fue un movimiento rápido. ¿Por qué?

Según ha podido saber SPORT, hoy viernes 23 de enero estaba prevista una rueda de prensa en el Col•legi de Periodistes de Catalunya en la que los cuatro colectivos que han conformado la Grada d’animació iban a explicar su punto de vista sobre el conflicto. El espacio ya estaba reservado. El acto debía servir también para presentar el resultado de un trabajo de recogida de apoyos realizado durante los últimos dos meses que, según las mismas fuentes, superaba las 10.000 adhesiones, con un dato especialmente sensible: alrededor del 60% de los firmantes serían socios del FC Barcelona, con nombre, apellidos y consentimiento para el uso de sus datos.

El club se enteró y movió ficha

La convocatoria habría llegado al conocimiento del club por vías que los grupos sospechan pero no pueden confirmar. A partir de ese momento, el Barça se movió con rapidez. El viernes anterior a la fecha prevista para la rueda de prensa, el club contactó con los cuatro grupos y convocó una reunión de urgencia, que finalmente se celebró el pasado lunes.

Imagen de la antigua Grada d'Animació en el Camp Nou / Valentí Enrich

Según las fuentes consultadas, los grupos pusieron una condición previa para sentarse a hablar: la ausencia de Elena Fort, vicepresidenta del Área Social. No era un detalle menor. En el último encuentro, Fort aseguró que el cierre del EDA estaba decidido con independencia del conflicto por las multas, los 21.000 euros que el club reclamó a los grupos por incidentes en partidos. Unas multas que, según los colectivos, nunca les llegaron formalmente, y cuya autoría siempre negaron. La vicepresidenta no estuvo en la reunión.

Sí acudió Enric Bosch, miembro del Área Social, además de otros representantes del club. El clima, aseguran, fue constructivo. Muy distinto al de meses anteriores. Ambas partes, explican las mismas fuentes, cedieron posiciones. El club reconoció errores en el planteamiento del proceso y aceptó que la solución propuesta hasta entonces no conducía a ningún escenario viable. Los grupos, por su parte, reiteraron su voluntad de volver al estadio.

Giro de guion

El FC Barcelona se habría comprometido a que los cuatro grupos seguirán formando parte de la Grada d’Animació y, más aún, a que serán ellos quienes lideren de nuevo su configuración, como venía ocurriendo en los últimos años. El retorno no sería inmediato, aunque apunta al mes de marzo con la aprobación de la siguiente fase de apertura del Camp Nou para 60.000 espectadores.

En la reunión, según estas fuentes, no se habló en ningún momento de la multa de 21.000 euros, el origen del conflicto expuesto por el Barça. Tampoco se exigió su pago. El foco se situó en reconstruir el modelo y recuperar una grada que el propio club habría detectado, incluso a través de encuestas internas, como un elemento reclamado por una parte significativa de la masa social.

La Grada d´Animació vacía en Montjuïc / SPORT.es

El lunes, tras el encuentro, los grupos decidieron cancelar definitivamente la rueda de prensa del viernes. Ese mismo día el Barça emitió un comunicado informando de la existencia de dicha reunión: “El primer encuentro se desarrolló ayer en un clima muy positivo, de respeto y voluntad de entendimiento, y ha permitido compartir visiones y sentar las bases para construir conjuntamente una grada de animación representativa de todo el barcelonismo”.